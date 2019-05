Die größte finanzielle Sorge, die den Ruhestand gefährden könnte

Der Ruhestand ist ein wichtiger Meilenstein im Leben. Es ist etwas, worauf sich die meisten Menschen freuen. Man kann davon träumen, an den meisten Tagen ausschlafen zu können, eine Reise durch ein anderes Land zu machen, wann auch immer man es möchte, malen oder ein anderes Hobby zu lernen, was man immer ausprobieren wollte.

Andere sehen den Ruhestand jedoch als eine stressreiche Zeit, die mit finanziellen Ängsten gefüllt ist. Nur 25 % der Baby-Boomer denken, dass sie genug für den Ruhestand sparen, laut einem Bericht des Insured Retirement Institute (IRI). Die goldenen Jahre sind nicht annähernd so schön, wenn man jeden Monat nur knapp über die Runden kommt.

Die größte Sorge der Arbeitnehmer ist, dass ihnen im Ruhestand das Geld ausgeht. Dabei sagen 48 % der Amerikaner, dass sie sich Sorgen machen, länger als ihre Ersparnisse zu leben, laut einer aktuellen Umfrage des Transamerica Center for Retirement Studies. (Im Vergleich dazu waren nur 32 % über den Rückgang der kognitiven Fähigkeiten im Alter besorgt, und 34 % waren besorgt darüber, keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung zu haben.)

Nicht genug gespart zu haben, damit das Geld für den Ruhestand reicht, ist ein berechtigtes Problem, zumal der Ruhestand immer teurer wird. Der durchschnittliche Amerikaner im Alter von 65 Jahren und älter gibt laut dem Bureau of Labor Statistics rund 46.000 US-Dollar pro Jahr aus. Wenn man 20 Jahre im Ruhestand ist, würde man ungefähr 920.000 US-Dollar ausgeben.

Der Ruhestand soll eine Zeit sein, sich zu erholen und die schwer verdiente Freizeit zu genießen – ohne sich dabei Sorgen machen zu müssen, ob man sich die nächste Hypothekenzahlung überhaupt leisten könnte. Hier erfährst du, wie du sicherstellen könntest, dass deine Finanzen stark genug sind, um für den Ruhestand zu reichen.

Schritt 1: Setze dir ein Sparziel für den Ruhestand

Die meisten Menschen haben keine Ahnung, wenn es darum geht, für den Ruhestand zu sparen. Nur 38 % der Baby-Boomer haben berechnet, wie viel sie benötigen werden, um in den Ruhestand zu gehen, laut dem IRI. Wenn du kein Ziel vor Augen hast, ist es schwer zu wissen, ob du genug sparst oder nicht, bis es zu spät ist.

Der einfachste Weg, um eine sehr grobe Schätzung zu bekommen, wie viel du benötigen wirst, ist die 25er-Regel zu verwenden. Zuerst solltest du herausfinden, wie viel Geld du jedes Jahr im Ruhestand benötigen wirst. Es wird wahrscheinlich ungefähr genauso viel sein, was du jetzt ausgibst, es könnte sich jedoch erhöhen oder verringern, je nachdem, was du von deinem Ruhestand erwartest. Dann multipliziere diese Zahl mit 25, um eine grobe Vorstellung davon zu erhalten, wie viel du bis zu deiner Pensionierung sparen musst.

Die Regel von 25 basiert auf der 4 %-Regel – oder der Idee, dass man 4 % der gesamten Ersparnisse im ersten Jahr der Pensionierung sicher abheben könnte, und dann diese Zahl für jedes folgende Jahr anzupassen, um die Inflation zu berücksichtigen. Die Regel 25 ist also im Wesentlichen ein Weg, um rückwärts zu rechnen.

Du kannst auch einen Ruhestandsrechner verwenden, um eine genauere Schätzung zu erhalten (obwohl du bedenken solltest, dass es immer noch eine Schätzung ist und kein Rechner 100 % genau sein wird). Einige Rechner berücksichtigen sogar die Sozialleistungen und geben dir eine bessere Vorstellung davon, wie viel du selbst sparen solltest.

Zunächst solltest du herausfinden, wie viel Sozialleistungen du bekommen könntest, basierend darauf, wie viel du bereits in die Rentenkasse eingezahlt hast.

Schritt 2: Finde heraus, wie viel du sparen muss, um dieses Ziel zu erreichen

Sparziele für den Ruhestand können beängstigend sein, besonders wenn man mit seinen Ersparnissen im Rückstand ist. Wenn man jedoch sein Ziel in überschaubare Schritte zerlegt, ist es nicht ganz so überwältigend.

Um herauszufinden, wie viel du jeden Monat sparen solltest, verwende einen Zinseszinsrechner. Dort könntest du Faktoren wie die bereits eingesparte Summe, die Anzahl der Jahre bis zur Pensionierung und die Rendite, die du mit deinen Investitionen erzielst, einbeziehen.

Du kannst auch verschiedene Zahlen ausprobieren, um zu sehen, wie sie sich auf die Gesamtersparnisse auswirken. Zum Beispiel kann die Einsparung von zusätzlichen 50 US-Dollar pro Monat deine Gesamtersparnisse um 50.000 US-Dollar erhöhen. Oder indem du fünf Jahre später in Rente gehst, könntest du deine Ersparnisse um 200.000 US-Dollar erhöhen. Vielleicht könntest du auch mit einer etwas höheren Rendite die Investitionen verdoppeln.

Obwohl du die genaue Rendite der Ersparnisse nicht vorhersagen kannst, kannst du dich für Anlagen mit höheren Renditen wie Indexfonds und Investmentfonds (die im Laufe der Zeit üblicherweise Renditen von etwa 6 % bis 8 % bieten) statt für Optionen mit niedrigeren Renditen wie Sparkonten und Geldmarktfonds (mit durchschnittlichen Renditen von nur 2 % bis 3 %) entscheiden. Obwohl sie von Natur aus mehr Risiko tragen, bringen sie historisch gesehen im Laufe der Zeit positive Renditen, und dein Geld kann exponentiell mit einer höheren Rendite wachsen.

Indem du einige Zahlen betrachtest, könntest du eine bessere Vorstellung davon bekommen, wie viel du jeden Monat sparen solltest, wenn du deine Sparziele für den Ruhestand rechtzeitig erreichen möchtest. Der nächste Schritt ist herauszufinden, wo du dieses Geld zum Sparen finden kannst.

Schritt 3: Erstelle ein Haushaltsbuch und fange an, Ausgaben zu kürzen

Sobald du weißt, wie viel du jeden Monat beiseitelegen solltest, je nachdem, wie viel es ist, kannst es sich immer noch überwältigend anfühlen. Das ist normal. Die Aufteilung in überschaubare Schritte macht es jedoch weniger beängstigend.

Der beste Weg, das zu tun, ist, ein Haushaltsbuch zu erstellen, um zu sehen, wo du sparen könntest. Es klingt einfach, aber weniger als ein Drittel der Haushalte verfolgt tatsächlich ihre Einnahmen und Ausgaben, laut einer Umfrage von Gallup. Wenn du keine klare Vorstellung davon hast, wohin all dein Geld fließt, könntest du in einigen Bereichen zu viel ausgeben, ohne es überhaupt zu merken. Es könnte sich so anfühlen, als ob du kein Geld übrig hättest, wenn es in Wirklichkeit Bereiche gibt, wo du sparen könntest.

Sobald du alle unnötigen Kosten gekürzt hast und dieses frei gewordenes Geld für den Ruhestand sparst, ist der nächste Schritt, Wege zu finden, um mit deinen anderen Ausgaben kreativ zu werden. Du musst nicht unbedingt drastische Kürzungen in einer Kategorie vornehmen, manchmal sind mehrere kleine Änderungen genauso effektiv. Es ist wahrscheinlicher, dass du dich an dein Budget halten wirst, wenn du dich nicht der Dinge beraubt fühlst, die du liebst.

Jetzt kommt jedoch die große Frage: Was, wenn du das alles tust und es immer noch nicht genug ist? Was ist, wenn du festgestellt hast, dass du, sagen wir, 1.000 US-Dollar pro Monat sparen müsstest, um dein Sparziel zu erreichen, und das ist einfach nicht machbar? Was ist, wenn du wirklich von einem Gehalt zum anderen lebst und dir nicht leisten kannst, mehr als wenige US-Dollar jeden Monat zu sparen?

Wenn das der Fall ist, hast du immer noch ein paar Möglichkeiten. Egal was passiert, spare weiterhin so viel wie möglich. Wenn du es ernst meinst mit dem Ruhestand, kannst du dich entscheiden, drastische Maßnahmen zu ergreifen, um mehr zu sparen – wie zum Beispiel in ein kleineres Haus zu ziehen, deine Hypothekenzahlung zu reduzieren. Wenn das jedoch immer noch nicht ausreicht, sind deine besten Chancen, noch ein paar Jahre länger über das Rentenalter hinaus zu arbeiten oder deine Erwartungen an den Ruhestand anzupassen.

Wenn du noch nicht annähernd so viel für den Ruhestand gespart hast, wie du es gerne hättest, ist das Letzte, was das machen möchtest, aufzugeben und anzunehmen, dass du nicht genug sparen könntest. Selbst wenn du Schwierigkeiten hast, ist es wichtig, positiv zu bleiben. Du wirst vielleicht nicht in der Lage sein, die Welt im Ruhestand zu bereisen. Du kannst jedoch mehr Zeit haben, um dich zu entspannen, mehr zu lesen oder Zeit mit den Enkeln zu verbringen – was keine schlechte Art ist, den Ruhestand zu verbringen.

Der größte Rentenfehler Träumst du von einem wunderschönen Ruhestand? Warum auch nicht – nach all der harten Arbeit verdienst du das. Doch für viele könnte sich dieser Traum nicht verwirklichen, wenn sie diesen Rentenfehler machen. Ob du bereits mittendrin steckst, kurz davor stehst oder noch Jahrzehnte bis zum Ruhestand hast, unseren neuen Sonderbericht solltest du unbedingt lesen. Derzeit kannst du dir eine kostenlose Kopie sichern.



Dieser Artikel wurde von Katie Brockman auf Englisch verfasst und am 26.04.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

