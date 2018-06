Die größte asiatisch-pazifische Musikinstrumentenmesse findet vom 10. bis 13. Oktober in Shanghai statt

Shanghai (ots/PRNewswire) - Music China, bekannt als eine derrenommiertesten Musikinstrumentenmessen der Welt, findet vom 10. bis13. Oktober 2018 im Shanghai New International Expo Center statt.Die 2002 gemeinsam von CMIA, INTEX Shanghai und der MesseFrankfurt ins Leben gerufene Music China gilt als hervorragendeKommunikationsplattform für die Bereiche Handel, Bildung und Kultur.Diese größte Musikmesse in Asien bietet viele Möglichkeiten für einnachhaltiges Geschäftswachstum in einer herausforderndenwirtschaftlichen Lage. Sie ist der ideale Ausgangspunkt für eineVielzahl von Geschäftsmöglichkeiten in China und den asiatischenMärkten.Die Music China 2018 findet in 12 Hallen und auf 2Ausstellungsflächen im Freien mit fast 2.000 teilnehmenden in- undausländischen Ausstellern aus 30 Ländern und Regionen statt. Auf138.000 m2 Ausstellungsfläche werden verschiedene westliche undchinesische Musikinstrumente vorgestellt.Um dem erheblichen Geschäftswachstum gerecht zu werden, habennamhafte Marken wie Marshall, Bluethner, Buffet, Fazioli, Fender,GEWA, Laney, Ludwig, Orange, Roland, Selmer, Samick, Schimmel,Steinway, Tama, Yamaha, Pearl River, Hsinghai, KHS, Jinyin, Fenglingund Shanghai No.1 National Musical Instruments Factory die Teilnahmean der Music China 2018 bestätigt, um ihre Spitzenposition auf demMarkt zu festigen. Sowohl internationale Top-Marken als auch lokaleProdukte mit ausgezeichneter Qualität und konkurrenzfähigem Preiswerden direkt vor Ort angeboten.Darüber hinaus werden bei diesem Musikkarneval verschiedeneSeminare und Aktivitäten veranstaltet, um professionellen Einkäufernund Musikliebhabern ein inspirierendes Erlebnis zu zu ermöglichen.HändlerschulungenDer Klassiker unter den Veranstaltungen, der eine vertiefteWeiterbildung an die Spitze des Marktes bringt. ProfessionelleSprecher aus der ganzen Welt werden eingeladen, um ihre Erfahrungenüber Vertrieb, Branding, Management, Nutzung neuer Medien und andereaktuelle Themen auszutauschen.Konferenzen zur Markteinführung neuer ProdukteEine großartige Plattform für die Einführung der neuestenMusikprodukte. Die Ankündigungen verschiedenster ausgefallener neuerTechnologien bieten die beste Gelegenheit für Händler und Besucher,die aktuellsten Errungenschaften der Musikbranche zu erleben.Erschließung des Marktes für MusikausbildungMusiklehrer, -pädagogen und -bildungseinrichtungen stellen ihreUnterrichtsmodelle vor und tauschen neue Bildungsideen aus. Studentenund Kinder, für die diese Veranstaltungen konzipiert wurden, erlebenunter professioneller Anleitung eine neue Art der Musikausbildung.Weitere Informationen zu Music China 2018 finden Sie auf unsereroffiziellen Website www.musicchina-expo.com. Registrieren Sie sichjetzt online und erhalten Sie freien Eintritt.Pressekontakt:Miss Arlene Zhu+86-21-6295-5609zhuliwen@shanghai-intex.comOriginal-Content von: Intex Shanghai Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell