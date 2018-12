Der größte Weihnachtsmann der Welt und andere Guinness World Records rund um Weihnachten (FOTO)

Ravensburg (ots) -Wer dieses Jahr die meisten Päckchen vom Weihnachtsmann bekommt,ist ungewiss. Doch eines ist sicher: André Ortolf aus Augsburg kannsich am schnellsten das Kostüm anziehen! Er brauchte nur 30,94Sekunden (September 2018) und hält damit den Guinness World Record.Der weltgrößte Weihnachtsmann war 21,08 Meter groß, 9,18 Meterbreit und 12,62 Meter tief. Er wurde am 12. Dezember 2016 von derGemeinde Águeda (Portugal) gebaut.Die größte Versammlung von Weihnachtsmännern umfasste 18.112Menschen. Die Veranstaltung fand am 27. Dezember 2014 in Thrissur,Kerala, Indien, statt.Der schwerste vom Weihnachtsmann gezogene Schlitten wog 15.950Kilogramm. Kevin Fast (Kanada) zog ihn am 18. November 2013 durch dieQueen Street in Cobourg, Ontario, Kanada.Die größte Sammlung von Weihnachtsmännern besitzt Jean-GuyLaquerre (Canada). Er besaß zum 30. November 2010 rund 25.104unterschiedliche Weihnachtsmann-Figuren, die er seit 1988 sammelt.Der größte Schokoladen-Weihnachtsmann war fünf Meter groß undstand am 11. Dezember 2011 in Mirabello, Italien.Die meisten Zuckerstangen - nämlich 5.079 - hingen am 23. Dezember2017 an einem Weihnachtsbaum in Osaka, Japan.Die teuerste Weihnachtsbaum-Dekoration hatte einen Wert von11.026.900 US-Dollar und wurde vom 16. bis 29. Dezember 2010 imEmirates Palace in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate,ausgestellt.Die meisten Weihnachtsbäume in zwei Minuten fällte dieUS-Amerkanerin Erin Lavoie: Sie schaffte 27 Bäume (am 19. Dezember2008 in Deutschland).Der größte, künstliche Weihnachtsbaum war 72,1 Meter hoch undwurde am 24. Dezember 2016 in Colombo (Sri Lanka) errichtet.Das größte Lebkuchenhaus hatte ein inneres Volumen von 1.110,1Kubikmetern und wurde am 30. November 2013 in Bryan, Texas, USA,gebacken und gebaut.Die meisten Paare (224) trafen sich am 7. Dezember 2017 im GaylordPalms Resort & Convention Center (USA) in Kissimmee, Florida (USA)und küssten sich unter einem Mistelzweig.Das größte Wichteln (an einem Ort) fand mit 1.463 Teilnehmernstatt und wurde am 4. Dezember 2013 von der Lexington Catholic HighSchool und den Middle Schools in Lexington, Kentucky, USA,organisiert.Den größten Schneemann bauten die Einwohner von Bethel, Maine,USA, gemeinsam mit umliegenden Städten innerhalb eines Monats. DerSchneemann, war 37,21 Meter groß, eigentlich eine Schneefrau undwurde am 26. Februar 2008 präsentiert.Bildmaterial zu diesen Weihnachtsrekorden: http://ots.de/JsNwiwInformationen zu den über 47.000 Rekorden aus dem aktuellen"Guinness World Records 2019" Buch - darunter auch einigeWinterrekorde - finden Sie hier: http://ots.de/eN7quyPressekontakt:Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbHHeike Herd-ReppnerPR Managerin Kinder- und JugendbuchRobert-Bosch-Str. 1D-88214 RavensburgE-Mail: heike.herd-reppner(at)ravensburger.deTelefon: +49 751-861271Original-Content von: Ravensburger Buchverlag GmbH, übermittelt durch news aktuell