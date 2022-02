Der größte Søstrene Grene Store der Welt eröffnet in Berlin

Aarhus (ots) -Die Einzelhandelskette Søstrene Grene expandiert und eröffnet bald ihre sechste Filiale in Berlin. Und nicht nur irgendeine: die größte Søstrene Grene-Filiale weltweit! Der Store findet auf der Schlossstraße sein Zuhause und eröffnet mit neuem Store-Konzept: "Retail for the Senses".Ein Besuch in der wunderbaren Welt von Anna und Clara soll sich wie eine kleine Auszeit vom Alltag anfühlen. Kund:innen in Berlin können dieses "hyggelige" Gefühl bald auch in der Schlossstraße erleben. Mit einer Verkaufsfläche von 746 Quadratmetern, die sich auf zwei Ebenen (EG und 1. OG) verteilen, ist dieser Søstrene Grene Store der größte weltweit.Die neue Filiale wird mit dem Ladenkonzept "Retail for the Senses" eröffnet, das 2020 in Berlin zum ersten Mal vorgestellt wurde und seitdem in anderen Städten auf der ganzen Welt großen Anklang findet: Ein Einkaufserlebnis, das alle Sinne anspricht und zu einer Entdeckungsreise durch den Store einlädt. Dafür hat Søstrene Grene das bekannte Labyrinth, das Kund:innen durch das Geschäft führt, weiterentwickelt, sodass der Weg durch den Laden noch organischer wird.Große Visionen für den Standort DeutschlandHinter dem neuen Geschäft steht der Søstrene Grene Partner Mogens Schmidt, der mehr als 50 Geschäfte in Deutschland betreibt. Er freut sich auf die Eröffnung des weltweit größten Søstrene Grene Geschäfts:"Mit jeder Geschäftseröffnung in Deutschland hoffen wir, den Bewohner:innen der Stadt etwas Neues vorstellen zu können, und mit der Eröffnung des weltweit größten Søstrene Grene Geschäfts in Berlin erhalten wir die Chance, unser Konzept und unser breites Produktsortiment bestmöglich zu präsentieren. Der Standort und das Eckgebäude an der Schlossstraße sind großartig, und wir freuen uns darauf, unsere Kund:innen einzuladen, in die wunderbare Welt von Søstrene Grene einzutauchen."Auch Mikkel Grene, CEO und Miteigentümer von Søstrene Grene, freut sich darauf, die Einzelhandelskette in Deutschland weiter zu etablieren:"Deutschland ist für uns ein wichtiger Markt, den wir sehr ambitioniert angehen. Im Jahr 2022 werden wir weitere Geschäfte im ganzen Land eröffnen und wir hoffen, dass wir noch in der Jahreshälfte den 60. deutschen Store eröffnen. Jede Filiale ist einzigartig, aber natürlich ist es etwas ganz Besonderes, in Berlin die größte Søstrene Grene Filiale der Welt zu eröffnen. Hier haben wir viele treue Kund:innen und wir freuen uns darauf, sie alle in das neue Geschäft einzuladen."Die Eröffnung der neuen Filiale in der Schlossstraße wird mit einem festlichen Opening zelebriert. Hier heißt das Team neue und bestehende Kund:innen standesgemäß mit einem roten Teppich willkommen. Sobald das finale Eröffnungsdatum feststeht, gibt es auf Facebook, sowie PR-seitig eine Update-Information.Das Fotomaterial stammt von der Eröffnung des Søstrene Grene Geschäfts in Hamburg (Spitalerstraße) im Oktober 2021, das ebenfalls unter dem Konzept "Retail for the Senses" steht.Adresse: Schlossstraße 30, 12163 BerlinÜber Søstrene GreneSøstrene Grene ist eine dänische Einzelhandelskette, die es sich seit 1973 zur Aufgabe gemacht hat, den Alltag mit ästhetischem Design, Kreativität und Freude zu bereichern - und das einzigartige Lebensgefühl zu vermitteln, das die Dänen "hygge" nennen: diesen besonderen Zustand der Zufriedenheit, Wärme und Achtsamkeit.Das Unternehmen bietet ein breit gefächertes Sortiment aus Wohnaccessoires, Möbeln, Küchenartikeln, Bastel- und DIY-Bedarf, speziellen Lebensmitteln und Süßigkeiten, Geschenkverpackungen, Partybedarf, Spielzeug und mehr. Mit einem ständig wechselnden Sortiment will das Familienunternehmen einen Raum schaffen, in dem seine Kund:innen die Søstrene Grene Welt entdecken und ihre eigene Kreativität entfalten können.Das Familienunternehmen wird heute in zweiter Generation vom Hauptsitz aus - in Aarhus (Dänemark) - geführt, während die Geschäfte hauptsächlich auf Joint-Venture- oder Franchise-Basis betrieben werden. Die Kette verfügt über mehr als 240 Läden in ganz Europa sowie über Onlineshops in acht Märkten, darunter Deutschland.Lesen Sie mehr über Søstrene Grene unter https://sostrenegrene.com/de oder in unserer Pressemappe auf: https://press.sostrenegrene.com/Pressekontakt:Maja NevesticSenior PR Consultant____________________________redroses communications GmbHSchrammsweg 1120249 HamburgMobil: +49 (0) 173 522 91 00m.nevestic@redroses-pr.comOriginal-Content von: Søstrene Grene, übermittelt durch news aktuell