Der größte Rivale von Disney World ist bereit, an Halloween abzukassieren

Die Halloween Horror Nights von Universal Orlando öffnen am Freitagabend und die erste Nacht ist bereits ausverkauft.

SeaWorld Orlando mischt hier mit einem kleineren, aber weniger teuren Nachtevent mit.

Disney After Hours Boo Bash richtet sich an ein anderes Publikum als seine beiden Konkurrenten, aber diese familienfreundliche Veranstaltung ist bereits für die gesamte Saison ausverkauft.

Halloween ist zwar erst in acht Wochen, aber sag dem Betreiber der Universal Studios, Comcast (WKN:157484), nicht, dass es noch zu früh ist. Die Halloween Horror Nights in den Universal Studios Florida beginnen am Freitagabend in Orlando. Es ist die Rückkehr des beliebten Premium-Events, nachdem es im letzten Jahr aufgrund von COVID-19-Bedenken abgesagt worden war.

Natürlich ist die Lage in Florida noch nicht wieder so, wie sie vor der Pandemie war. Die Delta-Variante hat zu einem sprunghaften Anstieg der COVID-Fälle geführt, und die Zahl der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle ist so hoch wie noch nie. Aber nachdem Comcast die Investoren mit der Rückkehr zur Gewinnspanne seines Freizeitparksegments im letzten Quartal überrascht hatte, wollte das Unternehmen nicht von einem großen saisonalen Umsatzbringer abrücken. Da die Einheimischen händeringend nach Unterhaltung suchen (und jetzt ein neuer Konkurrent in das Geschäft einsteigt), gibt es für Comcasts Universal Orlando Resort einen großen Anreiz.

Das letzte Jahr sollte etwas Besonderes werden. Das alljährliche Gruselfest wurde 30 Jahre alt und der Plan war, einige der schurkischen Ikonen der vergangenen Jahre zurückzubringen, um eine Mörderreihe von eigenen Figuren zu präsentieren. Eine weltweite Pandemie hatte andere Pläne, auch wenn die Universal Studios Florida einige der geplanten Grusellabyrinthe während der regulären Betriebszeiten des Parks für Tagesgäste öffnen konnten.

Das wird nicht ideal sein. Die Gäste müssen in den Innenräumen des Grusellabyrinths einen Gesichtsschutz tragen. Durchsichtige Vinylwände trennen die Darsteller/innen von den Besucher/innen. Das sind Zugeständnisse, die für die Sicherheit der Universal-Mitarbeiter und der Gäste gemacht werden müssen. Das ist besser als nichts.

Halloween ist in Zentralflorida zu einem ziemlich großen Geschäft geworden, und bis zu diesem Jahr waren die Fronten ziemlich klar. Comcast würde mit seiner kostenpflichtigen Veranstaltung, die etwa 10 begehbare Spukhäuser mit verschiedenen Themen umfasst, für Schrecken sorgen. Walt Disney (WKN:855686) bot familienfreundliche Kostümfeste im Magic Kingdom mit Süßigkeitenstationen und Treffen mit Halloween-Figuren an.

In diesem Jahr mischt auch SeaWorld Entertainment (WKN:A1T8QH) mit seinem Howl-O-Scream-Event mit, das am kommenden Wochenende in SeaWorld Orlando beginnt. Der SeaWorld-Themenpark liegt geografisch zwischen den beiden Rivalen, aber wenn es um die Stimmung geht, die er vermitteln will, ist er Comcast deutlich näher als Disney.

Howl-O-Scream in SeaWorld Orlando fängt klein an, mit nur vier Spukhäusern, aber die Preise sind aggressiv. Die Ticketpreise betragen nur etwas mehr als die Hälfte der vergleichbaren Eintrittspreise für die Halloween Horror Nights.

Muss Comcast befürchten, dass ein aggressiver neuer Konkurrent versucht, dem Unternehmen einige seiner preisbewussten Kunden abspenstig zu machen? Im Moment scheint das kein Problem zu sein. Der Eröffnungsabend am Freitag war schon vor ein paar Tagen ausverkauft. Der Disney After Hours Boo Bash ist komplett ausverkauft, obwohl er viel mehr kostet als das Halloween-Event 2019.

In der Themenpark-Szene in Zentralflorida gibt es eindeutig ein Bedürfnis nach Unterhaltung in geselliger Runde und die Mittel, um für den Eskapismus zu bezahlen. Das sind gute Aussichten für Reise- und Tourismusaktien, trotz der sehr realen Gefahren einer lang anhaltenden Pandemie.

Der Artikel Der größte Rivale von Disney World ist bereit, an Halloween abzukassieren ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Rick Munarriz auf Englisch verfasst und am 03.09.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. besitzt Aktien von Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Walt Disney. The Motley Fool empfiehlt Comcast.

