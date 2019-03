Die größte Gefahr für Marihuana-Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "Canopy Growth Corporation":

Jeder spricht über Marihuana-Aktien nach ihrem beeindruckenden Lauf im Jahr 2019. Während sich immer mehr Staaten mit der Legalisierung des Cannabis-Konsums befassen, wird der potenzielle Markt für Pot-Produkte größer – und die Unternehmen, die sich positioniert haben, um von einem wachsenden Markt zu profitieren, sehen immer attraktiver aus.

Dennoch, während das Bewusstsein für Marihuana-Aktien wächst, wachsen auch einige der Gefahren, die mit der Investition in sie verbunden sind. Insbesondere gibt es einen Aspekt beim Kauf und Verkauf von Aktien von Cannabis-Unternehmen, mit dem selbst erfahrene Investoren nicht ganz vertraut sind. Wenn du diesen Fehler machst, kann er deine Gewinne belasten und sogar in Verluste verwandeln.

Was großartige Investoren brauchen, um erfolgreich zu sein

Die Investoren setzen auf liquide Märkte, um einen reibungslosen Handel zu ermöglichen. Wenn du Aktien eines Unternehmens kaufst, erwartest du natürlich, dass es jemanden gibt, der verkaufen will. Wenn es darum geht, Aktien zu Geld zu machen, erwartest du ebenfalls, dass es jemand anderen gibt, der bereit ist, dieselben Aktien von dir zurückzukaufen.

Bei vielen hochkarätigen Aktien gibt es so viel Liquidität, dass man sich fast nie Sorgen machen muss, keinen Handelspartner zu finden. Bei den beliebtesten Aktien wechseln Dutzende Millionen von Aktien jeden Tag den Besitzer und selbst bedeutende Käufe und Umsätze sind noch unter dem Radar, sodass sie keine Kursverzerrungen verursachen.

Warum kleine Pot-Aktien große Risiken bergen

Im Bereich der Cannabis-Investitionen ist die Liquidität leider nicht immer so gut. Da es sich bei vielen aufstrebenden Cannabis-Aktien um kanadische Unternehmen handelt, die hauptsächlich an kanadischen Börsen notieren, haben US-Investoren nur begrenzte Möglichkeiten, solche Aktien zu kaufen. Viele Broker-Unternehmen ermöglichen US-Investoren den direkten Handel an kanadischen Börsen, aber es fallen oft zusätzliche Gebühren an. Alternativ sind US-Listings an den Freiverkehrsbörsen üblicherweise für viele kleinere Marihuana-Aktien verfügbar und ermöglichen es den Investoren, Aktien zu kaufen und zu verkaufen, ohne Devisen tauschen zu müssen.

Allerdings haben außerbörslich und sogenannte „pinke“ Aktien tendenziell ein deutlich geringeres Volumen. Als Beispiel sei der Premium-Cannabisproduzent Supreme Cannabis (WKN:A2JSG6) genannt. Das durchschnittliche Volumen dieser für 1,50 US-Dollar gehandelten Aktie beträgt etwa 450.000 Aktien. Wenn du dir die minütliche Handelsaktivität ansiehst, sind Trades von nur ein paar Hundert Aktien üblich und viele Trades führen dazu, dass sich der Aktienkurs um einen ganzen Penny bewegt.

Das klingt vielleicht nicht nach einer großen Sache, aber es hebt einen versteckten Kostenfaktor hervor: die Geld-Brief-Spanne. Bei allen Aktien zahlt man etwas mehr, um Aktien über eine Marktorder zu kaufen, als man bekommen würde, wenn man Aktien genau zur gleichen Zeit kaufen und verkaufen wollte. Mit einem Aktienkurs von 100 US-Dollar an einem liquiden Markt wird ein Unterschied von 0,01 US-Dollar keine bedeutende Belastung für deine Gewinne darstellen. Aber mit einem Aktienkurs von 1,50 US-Dollar auf einem illiquiden Markt beträgt die gleiche Spanne von 0,01 US-Dollar zwei Drittel eines Prozentpunkts. Insbesondere bei jemandem, der häufig mit diesen illiquiden Wertpapieren handelt, können solche Spannen die Renditen zerstören, auch wenn der allgemeine Trend beim Aktienkurs nach oben zeigt.

Wie man mit dem Illiquiditätsrisiko umgeht

Ein Grund, warum die besten Marihuana-Aktien versucht haben, ihre Aktien an den wichtigsten US-Börsen zu listen, ist, dass sie hierdurch ihr Handelsvolumen erhöhen wollen. Vor dem Börsengang von Canopy Growth (WKN:A140QA) an der New York Stock Exchange lag das typische tägliche Handelsvolumen zwischen 275.000 und rund 2 Mio. Aktien. Seitdem hat die Aktie lange Zeiträume mit einem Handel von 10 Mio. Aktien oder mehr hinter sich. Ähnlich hat Aphria (WKN:A12HM0) seit der Listung im November einen Handelsschub erlebt, der von Spitzentagen mit rund 5 Mio. Aktien im vergangenen Oktober bis hin zu vier Tagen in Folge mit sogar 25 Mio. Aktien im Dezember reichte. Im Allgemeinen sind die Geld-Brief-Spannen an der NYSE und der Nasdaq enger als in obskuren Märkten.

Wenn du jedoch wirklich eine Aktie handeln willst, die nicht an einer großen Börse gehandelt wird, gibt es eine Möglichkeit, das Illiquiditätsrisiko zu managen: Verwende Limit-Orders. Eine normale Marktorder führt dazu, dass du dich der Gnade anderer Händler auslieferst, und wenn es kein ausreichendes Interesse gibt, könntest du am Ende nicht den Kurs bekommen, den du gerne möchtest. Aber mit einer limitierten Order wartet darauf, dass andere mit ihren Trades zu einem kommen. Der Nachteil von Limit-Orders ist, dass es keine Garantie dafür gibt, dass jemand den von dir festgelegten Preis akzeptiert und dass der Aktienkurs sich von deinen Vorstellungen entfernen kann, ohne dass du deinen Handel ausgeführt hast.

Darüber hinaus solltest du zu häufige Handelsaktivitäten bei illiquiden Aktien vermeiden. Wenn du ein Unternehmen magst, sei bereit, dich daran zu binden, einen einzigen Handel zu tätigen und deine Position zu halten. Je mehr du kaufst und verkaufst, desto größer ist die Wirkung der Geld-Brief-Spanne.

Sei ein intelligenterer Marihuana-Investor

Viele Marihuana-Investoren hatten noch nie zuvor mit illiquiden Märkten zu tun und die Situation bringt neue Herausforderungen mit sich. Indem du dir des Risikos bewusst bist, kannst du jedoch Schritte unternehmen, um es zu reduzieren und die Chancen auf deinen Erfolg als Investor in der Cannabis-Industrie verbessern.

Superzyklus Cannabis — jetzt profitieren! Das Potenzial für die Cannabis-Unternehmen ist enorm. Doch welche Aktien werden im Zuge einer weiteren Legalisierung von Cannabis die Nase vorne haben? Im brandneuen Bericht 3 Aktien im Multimilliarden Megatrend Marihuana schauen wir uns 3 Aktien in diesem neuen Boom-Markt genauer an. Wo liegen die Chancen, wo die Risiken? Alles was du wissen musst um dir eine fundierte Meinung zu diesen 3 Aktien im Multimilliarden Megatrend Marihuana zu bilden! Klicke hier und fordere ein Gratis Exemplar dieses neuen Sonderberichts jetzt an!



Dieser Artikel wurde von Dan Caplinger auf Englisch verfasst und am 11.03.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool hat keine Position in einer der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019