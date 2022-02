„Die größte Fehlallokation von Kapital in der Geschichte der Menschheit“

Ein Titel, der es in sich hat: Wir befinden uns womöglich in einer Phase der größten Fehlallokation von Kapital in der Geschichte der Menschheit. Wie die Anführungszeichen verdeutlichen, ist das nicht meine These. Nein, sondern eine, die ich aktuell bei meinen tagtäglichen Recherchen aufgeschnappt habe.

Es geht dabei nicht um das Risiko eines Crashs. Primär steht eine maximale Chance im Vordergrund. Lass uns einmal schauen, von wem diese Aussage denn eigentlich kommt und was sie bedeuten kann. Zumindest, wenn diese Sichtweise sich als wahr herausstellen sollte.

Größte Fehlallokation von Kapital in der Geschichte!

Es wird dich vielleicht nicht überraschen, dass diese Aussage von Cathie Wood kommt. Die Starinvestorin, die eifrig die Korrektur und den regelrechten Crash bei ihren Innovation Stocks kauft, hat jetzt im Rahmen eines Interviews mit CNBC ihren Ansatz und ihre Perspektive verteidigt. Dabei spricht sie davon, dass wir uns vielleicht sogar in der Phase der größten Fehlallokation von Kapital in der Geschichte der Menschheit befänden.

Institutionelle Investoren würden eher auf Benchmark-Vergleiche eingehen, anstatt Innovationen zu würdigen. Es gebe heute eine ganze Reihe herausragender Entwicklungen in den Bereichen der Genetik, der Elektrofahrzeuge oder auch künstlicher Intelligenz. Fehlende Risikobereitschaft führe einerseits zu sinkenden Aktienkursen, aber eben auch dazu, dass im Allgemeinen die Allokation der vorhandenen Mittel nicht in diese Chancen investiert wird.

Gleichsam gab sich Cathie Wood beinahe mehr als optimistisch, was die langfristige Perspektive der Mehrheit ihrer Aktien und Unternehmen anging. So antwortete sie auf die Frage, ob die Aktienkurse wieder zu den Rekordhochs zurückkehren, mit „absolut“. Wir würden als Verbraucher und Konsumenten in einer Vielzahl von Fällen schließlich nicht zu unseren alten Gewohnheiten zurückkehren, sondern weiterhin auf die Neuheiten und Fortschritte setzen.

Optimistisch oder realistisch in Zeiten des Pessimismus?

Cathie Wood muss in gewisser Weise Berufsoptimistin sein, was das Verteidigen ihres Ansatzes bei dynamischen Wachstumsaktien angeht. Trotzdem kann hier in Anbetracht der derzeitigen Ausgangslage durchaus etwas dran sein. Natürlich schwächen sich Wachstumsraten ab. Aber Aktien sind teilweise auf Niveaus gesunken, die wir vor der Pandemie gesehen haben. Und das, obwohl das operative Wachstum zu einer sehr deutlich veränderten Ausgangslage geführt hat.

Eine große Fehlallokation von Kapital oder das Meiden von Growth- und Wachstumsaktien mit einem regelrechten Crash lässt sich momentan einfach kaum leugnen. Es ist historisch gesehen möglich, dass die jetzt günstigen Aktien langfristig orientiert zu starken Chancen werden. Entscheidend ist, und hier würde vermutlich auch Cathie Wood zustimmen, auf die unternehmensorientierte Qualität zu achten, die grundsätzlich vorhanden sein muss.

