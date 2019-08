Der größte Brocken / Gerichtsurteile zum Thema Immobilienerbe (FOTO)

Berlin (ots) -Dass Deutschland ein Land der Erben ist, hat sich längstherumgesprochen. Vermögenswerte von ungeheuren Ausmaßen gehen in denkommenden Jahren von einer Generation auf die andere über. Denfinanziell gesehen größten Brocken solcher Erbschaften stellen häufigHäuser oder Wohnungen dar, denn unter einer sechsstelligen Summe istin weiten Teilen der Bundesrepublik kaum eine Immobilie mehr zuhaben. Der Infodienst Recht und Steuern der LBS hat für seineExtra-Ausgabe Urteile zu diesem Thema gesammelt.Ein Haus (eine Wohnung) kann an den Ehegatten alleine odergemeinsam mit den Kindern völlig steuerfrei vererbt werden, wenn dieErben darin bereits wohnen oder unverzüglich dort einziehen.Allerdings gibt es Grenzen dieser erbenfreundlichen sogenanntenFamilienheim-Lösung. Das Finanzgericht Düsseldorf (Aktenzeichen 4 K1063/17) entschied im Falle von zwei gleichzeitig vererbten,aneinandergrenzenden Grundstücken, die im Grundbuch auf verschiedenenBlättern eingetragen waren, unterschiedlich. Das Grundstück mit Hauskonnte steuerbefreit vererbt werden, das danebengelegeneGartengrundstück fiel nicht unter diese Regelung. Es handelte sich janicht um ein Familienheim.Eine Erbschaft wird manchmal dadurch geschmälert, dass die Erbenerheblichen Aufwand betreiben müssen, um die Immobilie auchtatsächlich verwerten zu können. So war es in einem Fall, in dem fürmehr als 10.000 Euro ein größerer Ölschaden beseitigt werden musste.Der Erbe wollte ein Drittel dieses Betrages alsNachlassverbindlichkeiten steuerlich geltend machen. DasFinanzgericht Münster (Aktenzeichen 3 K 900/13) stellte fest, dassnur zum Zeitpunkt des Erbfalls bereits in der Person des Erblassersbegründete Verpflichtungen abzugsfähig seien. Davon könne hier nichtdie Rede sein.Bevor jemand ein Erbe ausschlägt, was grundsätzlich das Rechteines jeden Betroffenen ist, sollte er sich gründlich überlegen, ober das wirklich will. Zwei Frauen hatten angesichts desvernachlässigten Zustandes einer Mietwohnung, in der ihre verstorbeneSchwester gewohnt hatte, auf das Erbe verzichtet. Bei genauererBetrachtung stellte sich heraus, dass insgesamt doch etwa 6.000 Euroübriggeblieben wären. Die Erbinnen wollten ihre Ausschlagungzurücknehmen, was das Oberlandesgericht Düsseldorf (Aktenzeichen 3 Wx140/18) ablehnte. Ein vorschneller Verzicht ohne gesicherteInformationen über die Vermögenslage mache eine spätere Zurücknahmeunmöglich.Manchmal schreibt das Leben sehr befremdliche Geschichten. EinMann tötete seinen Bruder und wurde deswegen zu knapp zehn JahrenFreiheitsstrafe verurteilt. Gleichzeitig besaß er ein dinglichesWohnrecht im Haus dieses Bruders. Die Ehefrau des Getöteten, die nochdort wohnte, verlangte eine Löschung dieses Rechts. DerBundesgerichtshof (Aktenzeichen V ZR 208/15) entschied, dass einAusüben des Wohnrechts durch den Bruder eine unzumutbare Belastungfür die Witwe darstellen würde. Allerdings müsse man das Recht nichtlöschen, sondern man könne den Betroffenen verpflichten, das Recht aneinen Dritten abzutreten.Der Ehepartner oder Lebenspartner kann in den Mietvertrag einesVerstorbenen eintreten, mit dem er einen gemeinsam Haushalt geführthat. Ein solcher gemeinsamer Haushalt liegt nach Meinung desAmtsgerichts Hamburg-St. Georg (Aktenzeichen 922 C 245/13) aber nurdann vor, wenn es sich bei der Wohnung tatsächlich um denLebensmittelpunkt handelte. Wenn ein Paar seit über 30 Jahren inMexiko lebte und die Wohnung in Deutschland nur wenige Wochen im Jahrnutzte, entfällt das Eintrittsrecht.Immer wieder kommt es nach Todesfällen vor, dass in absehbarerZeit kein Erbe der oder des Verstorbenen gefunden werden kann. Dasist für den Vermieter des Toten insbesondere dann eine schwierigeSituation, wenn er schnell wieder in den Besitz seiner Wohnung kommenwill. Das Kammergericht Berlin (Aktenzeichen 19 W 102/17) stelltefest, dass das Nachlassgericht auf Antrag des Vermieters eineNachlasspflegschaft anordnen muss, um eventuelle Ansprüche geltendmachen zu können. Das gilt auch dann, wenn vermutlich kein oder wenigVermögen vorhanden ist.Wenn ein einzelner Miterbe nach Eintritt des Erbfalles eineImmobilie ganz oder teilweise für sich selbst zu Wohnzwecken nutzt,dann können daraus Ansprüche seiner Miterben entstehen. Gegenüber demOberlandesgericht Rostock (Aktenzeichen 3 U 67/17) setzten dieseMiterben durch, dass der Nutzer eine Entschädigung bezahlen müsse.Dazu bedarf es allerdings einer Mehrheitsentscheidung derErbengemeinschaftNicht nur Privatpersonen erben, sondern immer wieder kommt auchder Staat zum Zuge. Doch Erbschaften sind nicht nur erfreulich - zumBeispiel dann, wenn am Ende weniger übrig bleibt als erwartet. DerBundesgerichtshof (Aktenzeichen V ZR 309/17) entschied in demZusammenhang, dass die öffentliche Hand als Alleinerbe einesWohnungseigentümers nur bis zu einer gewissen Grenze zur Kassegebeten werden kann. Wenn gegenüber einer EigentümergemeinschaftWohngeldschulden bestehen, dann haftet der Staat dafür lediglich mitdem vorhandenen Nachlass.