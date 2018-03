Der größte ALDI Markt aller Zeiten auf dem DEICHBRAND Festival 2018 (FOTO)

Essen (ots) -2.100 Quadratmeter große ALDI Filiale vom 19. - 22. Juli 2018 aufdem DEICHBRAND Festival in Cuxhaven-Nordholz - Sortiment aus über 200festivalerprobten Produkten zum ALDI PreisVier Tage DEICHBRAND, das sind vier Tage Musik, Party und Campingfür 55.000 feierhungrige Festivalbesucher. Ab dem 19. Juli wird derSeeflughafen Cuxhaven-Nordholz wieder zum Hotspot für Open AirFestival-Fans. Als Top-Acts haben sich unter anderem Die Toten Hosenund The Killers angekündigt. Für die passende Verpflegung vor Ortsorgt in diesem Jahr erstmals ALDI Nord mit einer 2.100 Quadratmetergroßen Festival-Filiale - der größte ALDI Markt aller Zeiten - mit 16Kassen, 12 Backautomaten und einem für Kunden begehbaren Kühlhaus.An allen vier Festivaltagen dürfen sich die Besucher auf eineigens ausgewähltes Festival-Sortiment, bestehend aus über 200Produkten, freuen. Dazu zählen Grillfleisch, Grillkohle, frischeBackwaren, Snacks, gekühlte Getränke oder Eiswürfel. Mit Zelten,Schlafsäcken, Luftmatratzen und Co. wird auch gleich die passendeCampingausstattung angeboten. Alle Produkte gibt es zum gewohntgünstigen ALDI Preis. 200 Filialmitarbeiter aus dem gesamten ALDINord Gebiet kümmern sich vor Ort um den reibungslosen Ablauf."Mit unserem ALDI am Deich möchten wir den Festivalbesuchern einbesonderes Einkaufserlebnis inmitten der pulsierendenFestival-Umgebung bieten. Auch unser Mitarbeiterteam freut sichbereits auf spannende und ereignisreiche Festivaltage. Das Motto"Euer Support Act" zeigt, dass wir mit unserem Auftritt beimDEICHBRAND Festival dazu beitragen wollen, dass sich die Besuchervoll und ganz aufs Feiern konzentrieren können. Um dasGrillsortiment, die frischen Brötchen und die gekühlten Getränkekümmern wir uns", erläutert Kay Rüschoff, Geschäftsführer Marketingbei ALDI Nord.Mit dem Engagement auf dem DEICHBRAND Festival beschreitet ALDINord neue Wege und positioniert die Marke bei einer jungen Zielgruppeals modernen Nahversorger. Das Engagement wird überregional vonzahlreichen Maßnahmen, darunter Gewinnspiele und eineFestival-Aktionswoche in den ALDI Nord Filialen, begleitet.Weitere Infos und Aktionen rund um den ALDI Auftritt beimDEICHBRAND Festival 2018 gibt es unter www.aldi-nord.de/festival.Pressekontakt:ALDI Nord UnternehmenskommunikationManuel SentkerE-Mail: presse@aldi-nord.deOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI Nord, übermittelt durch news aktuell