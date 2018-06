grinzoo: Flirtfaktor auf vier Pfoten und 30.000 Downloads nach nur vier Monaten - BILD

Das Instagram für Haustiere wird nun auch zur Flirt-App fürdie besten Freunde der Menschen. Der Erfolg gibt recht: 30.000App-Downloads in den USA, Deutschland und Österreich.Berlin/Los Angeles/Wien (ots) - Ursprünglich als Instagram fürTiere konzipiert, entdecken die Gründer der erstenSpecial-Interest-Social-Plattform, dass die besten Freunde derMenschen auch einen charmanten Flirtfaktor haben und User mitTierfotos die Gewinner im Social-Flirten sind: Denn nichts verbindetMenschen mehr als eine gemeinsame Leidenschaft. Mit Bello und Co.lässt es sich bekanntlich leichter flirten und schneller den Partnerfürs Leben finden."Katzen und Hunde sind schon jetzt die Stars im Social Web.grinzoo lässt Fellnasen den richtigen Partner für das Lebenerschnuppern. Wer auf seinen besten Freund vertraut, weiß auch, wener im Leben gut riechen kann", so grinzoo-Gründer Markus Schweitzer.Zwtl.: Tierverrückt und Single?Aktuell sind 80 Prozent der angemeldeten User weiblich und vieledavon auf der Suche nach einem Partner. Für viele Singles ist derAlltag ohne ihr Haustier nicht vorstellbar. In einer neuen Beziehungmuss der Partner ebenso tierlieb sein und den treuen Freundakzeptieren. Aktuell können Single-Haustierbesitzer auf grinzooandere Tierfreunde zum Flirten oder zum gemeinsamen Gassigehenfinden.Jetzt grinzoo my social pet App - die App mit Flirtcharakter -gratis im Apples iTunes Store sowie im Google Play Store downloaden,flirten und vielleicht die wahre Liebe finden.Zwtl.: Über grinzoogrinzoo ist die Social-Media-Plattform für alle Haustierbesitzerund Tierfreunde und eines der erstenSpecial-Interest-Social-Media-Netzwerke, das sich den spezifischenInteressen einer Zielgruppe widmet. Statt Katzenfotos auf Facebook zuposten, können sich Tierliebhaber auf grinzoo untereinanderaustauschen und unter anderem "Pelfies", Selfies mit den Haustieren,posten. Es können unbegrenzt viele Fotos und Videos der kleinenLieblinge auf der Storywall gepostet werden. Die Community hat dieMöglichkeit die Tiere zu bewerten und zu echten Petfluencern machen.Dabei stehen unterschiedliche Bewertungs-Möglichkeiten wie Daumen,Herz oder Diamant zur Verfügung. Am Ende jedes Monats wird das Tierdes Monats in einer Ranking List vorgestellt. Zudem liefert die Appinteressanten Content rund um einzelne Tierarten und bietet den Userndie Möglichkeit, ihr Wissen auszutauschen: Von Ernährungstipps überHundestyling bis hin zu medizinischem Wissen. Weitere Informationenauf [http://www.grinzoo.com] (http://www.grinzoo.com).[Video] (https://www.youtube.com/watch?v=EC0bGHnUq74)[Bildmaterial ] (https://www.ots.at/redirect/grinzoo)steht zurhonorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellenBerichterstattung zur Verfügung.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:leisure communicationsStefanie Harnoncourt-UnverzagtTel.: +43 699 19141300mailto:sharnoncourt@leisure.athttps://www.leisure.at/presseDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/615/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: leisure communications group, übermittelt durch news aktuell