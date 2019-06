gridscale ernennt Felix Kronlage zum Chief Operations Officer

Köln (ots) - Felix Kronlage wird Chief Operations Officer (COO)bei gridscale (wwww.gridscale.io), dem Kölner Anbieter innovativerInfrastructure-as-a-Service- und Platform-as-a-Service-Lösungen (IaaSund PaaS). Er leitet ab sofort das operative Geschäft undverantwortet die technologische Entwicklung des Unternehmens.Zusammen mit Henrik Hasenkamp, CEO, und Nicola Römer, CMO, bildet erdie Unternehmensleitung des Cloud-Spezialisten.Die Stelle des COO wurde mit Kronlage neu geschaffen. gridscalevervollständigt mit dieser personellen Entscheidung dasManagement-Team und gewährleistet durch die interne Besetzung und dentechnischen Hintergrund von Felix Kronlage den starken Fokus aufTechnologie und Innovation. Das seit vier Jahren am Marktexistierende Unternehmen plant sein Wachstumstempo und dieEntwicklung der Produkte weiter zu beschleunigen. Dabei liegt einSchwerpunkt auf modernen PaaS-Angeboten sowie Services für denChannel. Insbesondere Systemhäuser und Agenturen sollen auf neuesteTechnologie zurückgreifen können, um komplexe Hosting- undInfrastrukturprojekte zu verwalten.Bereits früh in seiner Karriere sammelte der gebürtigeHannoveraner Expertise in technischen und kaufmännischen Belangen.Seit 20 Jahren ist er in der Open Source Community aktiv. Seiteinigen Jahren engagiert er sich beispielsweise als Vorstandsmitgliedder Open Source Business Alliance. Bevor er zu gridscale stieß, warder studierte Informatiker mehr als 15 Jahre Geschäftsführer beibytemine, einem IT-Infrastruktur-Dienstleister mit Fokus auf OpenSource Lösungen, der seit 2011 mehrheitlich zur otris Software AGgehört. Mit gridscale trat er als einer der ersten Kunden desStart-ups in Kontakt. Angetrieben durch die sofortigen Begeisterungfür deren Plattform und Produkte wechselte er 2018 die Seiten undbegann als Product Owner für das Kölner Unternehmen.Für seine Aufgaben bei gridscale sieht Felix Kronlage spannendeMöglichkeiten: "Das Marktpotenzial von Cloud Services und vor allemdas von gridscale ist enorm groß. Der Markt wächst rasant weiter undwir als gridscale wollen nicht nur Teil des Wachstums, sondernführend in diesem Markt zu sein. Meine Arbeit als COO hat zum Ziel,durch das technologische Augenmerk das Wachstum und dieInnovationskraft des Unternehmens zu stärken."Die künftige Zusammenarbeit begrüßt auch Henrik Hasenkamp,Mitgründer und CEO von gridscale: "Mit Felix Kronlage konnten wir dieStelle des COO ideal intern besetzen. Mit ihm haben wir einetatkräftige und erfahrene Persönlichkeit, die den Service vongridscale bereits aus Kundensicht kennt. So gehen wir sicher, dieBedürfnisse unserer Kunden bis ins Detail zu verstehen und ihnen diebestmögliche Lösung an die Hand zu geben."Grafikmaterial ist hier zu finden: http://ots.de/TmbmJHÜber gridscalegridscale ist ein europäischer IaaS- und PaaS-Anbieter und schafftmit seiner innovativen Technologie die Basis für anspruchsvolleCloud-Lösungen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Köln bietetzukunftsorientierten und digital ausgerichteten Nutzern mit seinerhochautomatisierten Architektur eine Lösung, in der sie flexibelzwischen einer Vielzahl an Infrastructure-as-a-Service-Komponenten(z.B. verteilten Speicherlösungen, Load Balancern und virtuelleServern) sowie komplementären Platform-as-a-Service-Elementen (z.B.automatisch skalierenden Datenbanken und IoT-Komponenten) wählenkönnen. gridscale wurde 2014 von Henrik Hasenkamp, Michael Balser undTorsten Urbas gegründet. Crisp Research zählt das Unternehmen zu denInnovatoren im Cloud Computing.Mit seiner innovativen Technologie hebt gridscale Cloud Computingauf ein neues Level - intelligente Komponenten der gridscale-Cloudverbinden sich nahtlos mit allen anderen IT- Ressourcen desUnternehmens und erweitern die bestehende Infrastruktur. Diebenötigten Cloud-Ressourcen stehen den Nutzern in Echtzeit bereit undlassen sich einfach in bestehende Unternehmens- und Systemprozesseintegrieren, auch dank der intuitiven Benutzeroberfläche. So könnensich gridscale-Kunden auf ihre Kernkompetenzen fokussieren, anstattsich mit dem Betrieb ihrer Cloud-Infrastruktur zu beschäftigen, undbehalten durch die transparente Abwicklung und minutengenaueAbrechnung dennoch jederzeit den Überblick.Pressekontakt:PIABO PR GmbHJohanna Witt+49 30 257 620 520gridscale@piabo.netOriginal-Content von: gridscale, übermittelt durch news aktuell