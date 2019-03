gridscale erhält 7 Millionen Euro Wachstumskapital

Finanztrends Video zu



Köln (ots) - gridscale, der Kölner Anbieter innovativerInfrastructure-as-a-Service- und Platform-as-a-Service-Lösungen (IaaSund PaaS) erhält in seiner Series-A-Finanzierungsrunde neues Kapitalin Höhe von 7 Millionen Euro. Angeführt wird die Runde von EndeitCapital und EnBW New Ventures. Außerdem beteiligten sich diebestehenden Investoren EnjoyVenture mit dem BLSW Seed- undWachstumsfonds sowie der High-Tech Gründerfonds. Das nun zurVerfügung stehende Kapital wird in die technologische und personelleWeiterentwicklung von gridscale fließen sowie dieInternationalisierung des Geschäfts vorantreiben.gridscale bietet Kunden die Möglichkeit, komplexe Hosting- undInfrastrukturprojekte flexibel zu realisieren. Den heute bereitshohen Automatisierungsgrad der Plattform wird gridscale weiterausbauen. Das Unternehmen hält hierbei am Prinzip derEchtzeit-Skalierung der Infrastruktur bei minutengenauer Abrechnungfest. Kunden wie Controlware, KOMSA, Butlers oder die KarlsruherVerkehrsbetriebe zahlen bei der Nutzung tatsächlich nur für dieRessourcen, die sie auch wirklich benötigen.Das Unternehmen wird sein Angebot an PaaS-Anwendungen erweiternund zusätzliche Dienste für die indirekten Vertriebskanälebereitstellen. Systemhäuser und Agenturen greifen schon heute aufgridscales intelligente Komponenten zurück. Die White-Label-Lösungadressiert dabei die speziellen Bedürfnisse dieser Partner und bietetihnen die Möglichkeit, selbst zu zuverlässigen Cloud-Providern zuwerden."Wir sind vom Potenzial der Technologie und dem Team von gridscalesehr überzeugt. gridscale hat sich mit einer innovativen Lösung indem 50 Milliarden US-Dollar großen und wachstumsstarken globalenIaaS- und PaaS-Markt positioniert. Wir sind sehr stolz darauf, nunTeil von gridscale zu sein und sie beim Brand Positioning und beiminternationalen Ausbau begleiten zu können", betont Martijn Hamann,Partner bei Endeit Capital. Holger Wagner, Senior Investment Managerbei EnBW New Ventures ergänzt: "Das Team vereint technischeExpertise, Marktkenntnis und das Gespür für die spezifischenAnforderungen der Kunden. Wir freuen uns, Teil dieser Entwicklung zusein."Henrik Hasenkamp, Mitgründer und CEO von gridscale, freut sichüber den erfolgreichen Abschluss der Finanzierungsrunde:"Schlussendlich arbeiten immer Menschen miteinander. Endeit Capitalund EnBW New Ventures stachen aus einer Vielzahl von VCs hervor, diean der Technologie und am Team gleichermaßen Interesse zeigten - einperfekter Match zu unseren bestehenden Gesellschaftern. Mit derUnterstützung von Endeit Capital und EnBW New Ventures sind wir inder Lage, unser Wachstum nochmals deutlich zu beschleunigen undgleichzeitig eine Vielzahl neuer Produkte und Services zuveröffentlichen. Denn wir wollen uns insbesondere auch in anderenTeilen Europas als sicherer, skalierbarer und zuverlässigerCloud-Dienstleister etablieren."Über gridscalegridscale (https://gridscale.io) ist ein europäischer IaaS- undPaaS-Anbieter und schafft mit seiner innovativen Technologie dieBasis für anspruchsvolle Cloud-Lösungen. Das Unternehmen mitHauptsitz in Köln bietet zukunftsorientierten und digitalausgerichteten Nutzern mit seiner hochautomatisierten Architektureine Lösung, in der sie flexibel zwischen einer Vielzahl anInfrastructure-as-a-Service-Komponenten (z.B. verteiltenSpeicherlösungen, Load Balancern und virtuelle Servern) sowiekomplementären Platform-as-a-Service-Elementen (z.B. automatischskalierenden Datenbanken und IoT-Komponenten) wählen können.gridscale wurde 2014 von Henrik Hasenkamp, Michael Balser und TorstenUrbas gegründet. Der Crisp Vendor Universe Report 2018 siehtgridscale als Innovator im Bereich Cloud Computing Services.Mit seiner innovativen Technologie hebt gridscale Cloud Computingauf ein neues Level - intelligente Komponenten der gridscale-Cloudverbinden sich nahtlos mit allen anderen IT-Ressourcen desUnternehmens und erweitern die bestehende Infrastruktur. Diebenötigten Cloud-Ressourcen stehen den Nutzern in Echtzeit bereit undlassen sich einfach in bestehende Unternehmens- und Systemprozesseintegrieren, auch dank der intuitiven Benutzeroberfläche. So könnensich gridscale-Kunden auf ihre Kernkompetenzen fokussieren, anstattsich mit dem Betrieb ihrer Cloud-Infrastruktur zu beschäftigen, undbehalten durch die transparente Abwicklung und minutengenaueAbrechnung dennoch jederzeit den Überblick.Über Endeit CapitalEndeit Capital (www.endeit.com) wurde im Jahre 2006 gegründet undinvestierte bisher in ungefähr 30 Internet Scale-ups. Der Schwerpunktliegt auf europäischen Unternehmen in den Bereichen B2B/B2C SaaS undOnline-Marktplätzen. Mit Büros in Amsterdam (NL) und Hamburg (DE) hatEndeit Capital Investitionen in 6 europäischen Ländern getätigt,nämlich in Deutschland, Österreich, der Schweiz, dem VereinigtenKönigreich, den Niederlanden und Belgien.Über EnBW New VenturesDie EnBW New Ventures GmbH (www.env.vc) investiert Wagniskapitalin innovative junge Unternehmen mit neuen Geschäftsmodellen undTechnologien, die die zusammenwachsenden Märkte für Energie,Mobilität und urbanes Leben vorantreiben. Im Fokus stehenunternehmerische Teams, die mit skalierbaren Geschäftsmodellen undneuen Technologien Mehrwert für ihre Kunden realisieren. Mit einemInvestitionsvolumen von 100 Mio. Euro bietet die EnBW New VenturesStart-Ups Zugang zu professioneller Investor-Expertise und zu einemKunden- und Lieferantennetzwerk im Energiemarkt. 