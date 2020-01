Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Köln (ots) - Das Infrastructure- und Platform-as-a-Service-Portfolio des PublicCloud Anbieters gridscale aus Köln ist mit dem Gütesiegel "Trusted Cloud"ausgezeichnet worden. Mit der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie(BMWi) initiierten "Trusted Cloud"-Zertifizierung und dem zugehörigenOnline-Portal gibt das gleichnamige Kompetenznetzwerk aus unabhängigenVertretern von Verbänden, Wirtschaft und Wissenschaft wichtigeOrientierungshilfen bei der Auswahl vertrauenswürdiger Cloud-Services imdeutschen Markt.Sichere Cloud-Services Made-in-Germany"Wir freuen uns und sind stolz über die Auszeichnung des BMWi", so HenrikHasenkamp, CEO der gridscale GmbH. "Die Zertifizierung unterstreicht undbestätigt zugleich unseren eigenen Anspruch an die Qualität undLeistungsfähigkeit der gridscale Cloud-Plattform."gridscale bietet Geschäftskunden mit ihren Public Cloud Lösungen besonderssichere, unkomplizierte und zugleich beliebig skalierbare Alternativen zumAufbau und Betrieb einer eigenen IT-Infrastruktur. Viele Anwenderunternehmen,Agenturen und Managed Service Provider setzen bei der Realisierung vonDigitalprojekten bereits auf die IaaS- und PaaS-Ressourcen der gridscale PublicCloud.Umfangreicher Prüfungs- und AuditierungsprozessDer Zertifizierung und Vergabe des "Trusted Cloud"-Siegels ging einumfangreicher Auditierungsprozess hinsichtlich Qualität, Sicherheit undRechtskonformität der angebotenen Cloud-Lösungen voraus. Rechenzentren imInland, die strenge Einhaltung hiesiger Datenschutzbestimmungen und eineVertragsgestaltung nach deutschem Recht waren dabei genauso wichtigePrüfkriterien wie die Ausgestaltung der Service Level Agreements und allertechnischen und organisatorischen Maßnahmen im operativen täglichenGeschäftsbetrieb."Gerade vor dem Hintergrund der fortlaufenden Diskussionen um IT-Sicherheit undDatenschutz wertschätzen Anwenderunternehmen zunehmend die hohe Verlässlichkeit,Flexibilität und Kundennähe deutscher Cloud-Anbieter wie gridscale", so ThomasNiessen, Geschäftsführer von Trusted Cloud e.V.. "Die Zertifizierung derPlattform aber auch die Mitwirkung im Rahmen der GAIA-X Initiative des BMWidemonstriert, wie eng sich gridscale dem Thema Sicherheit verbunden fühlt undwie erfolgreiche deutsche Public Cloud Alternativen zu den globalen Hyperscalernaussehen können."Über gridscale:Die gridscale GmbH (www.gridscale.io) mit Sitz in Köln entwickelt seit 2014innovatives IaaS und PaaS, mit denen Endkunden und Reseller leistungsfähigeCloud-Infrastrukturen betreiben. Die Kunden von gridscale können zwischen einerVielzahl an Infrastructure-as-a-Service-Komponenten (z. B. verteiltenSpeicherlösungen, Load Balancern und virtuelle Servern) sowie komplementärenPlatform-as-a-Service-Elementen (z. B. automatisch skalierenden Datenbanken undIoT-Komponenten) wählen. Die gridscale Public Cloud bildet auf diese Weise diezentrale IT-Plattform für anspruchsvolle Cloud-Szenarien und für die Umsetzungganz unterschiedlicher Digitalprojekte - vom dynamisch skalierenden Webshop bishin zur komplexen SaaS- oder Enterprise-IT-Lösung. gridscale wurde von HenrikHasenkamp, Michael Balser und Torsten Urbas gegründet. Crisp Research zählt dasUnternehmen zu den Innovatoren im Cloud Computing.Pressekontakt:PIABO PR GmbH+49 30 257 620 520gridscale@piabo.netWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133944/4488427OTS: gridscaleOriginal-Content von: gridscale, übermittelt durch news aktuell