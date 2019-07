Die gravierenden Veränderungen am Anleihenmarkt begünstigen die nächste Krise

Weitere Suchergebnisse zu "LafargeHolcim":

Unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit haben sich die weltweiten Anleihemärkte in den vergangenen zehn Jahre stark zu ihrem Nachteil verändert. Das ist insofern gefährlich, weil diese Veränderungen in der nächsten Krise ihre Wirkung entfalten werden und es besteht Grund zu der Annahme, dass diese Wirkung in erster Linie zerstörerisch sein wird.

Eine wesentliche Veränderung betrifft das Volumen der Märkte. Weltweit sind die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung