Das grausame Geschäft mit kranken Milchkühen / SOKO Tierschutz zerschlägt kriminelles Netzwerk in der Fleischbranche: Zwei Schlachthöfe geschlossen, Strafanzeigen gegen dutzende Beteiligte

Hannover/Stendal/München (ots) - Die deutsche Milchindustrieproduziert am laufenden Band verletzte, kranke und sterbende Tiere.Der Preis der Turbokühe sind gebrochene und zerstörte Tiere nachwenigen Jahren. SOKO Tierschutz Recherchen beweisen, dass diese Tierenicht wie vorgeschrieben notgetötet, sondern hunderte km weit zuSchlachthöfen gebracht werden, die solche Tiere illegal töten.Diese Schlachthöfe sind in der Branche nur Insidern bekannt undsie haben den Ruf alle Tiere anzunehmen, die an anderen Schlachthöfenabgewiesen oder entsorgt werden.Die Tiere sind so schwach und verletzt, dass sie systematisch mitSeilwinden in den Tod geschleift werden. Es kommt bei den Tieren, diesich mit gebrochenen Beinen noch einige Meter schleppen können, zuElektroschocker-Exzessen. Die Gewalt trifft auch neugeborene Kälber:Die Filmaufnahmen zeigen Tiere, die brutal von der Rampe geworfenwerden. SOKO Tierschutz arbeitet seit Anfang letzter Woche mit denBehörden an der Zerschlagung des kriminellen Netzwerkes, an dem einDutzend nationale Tiertransportfirmen, Tierärzte und Landwirtebeteiligt sind. Ein Betrieb in Bad Iburg Niedersachsen undSchönhausen Sachsen Anhalt wurden von den Behörden geschlossen. SOKOTierschutz liegen mehrere Terrabyte an Beweismaterial vor.Das Fleisch der Schlachthöfe findet national und internationalAbnehmer. Zum Kundenkreis der Schlachthöfe gehören eine bedeutendebayerische Fleischfirma, ein belgischer und ein polnischerFleischkonzern, aber auch diverse regionale Metzgereien undSupermärkte.Das harte Vorgehen der Behörden sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Tierschutzskandal seine Wurzel in einemTotalversagen der amtlichen Kontrolle in Schlachthöfen, auf denTransporten sowie auf den Milchbetrieben hat. "Wir fordernHaftstrafen für die Täter, sonst findet sich schnell ein neuerskrupelloser Schlachthof für das lukrative Geschäft mit krankenTieren", so Friedrich Mülln von SOKO Tierschutz.Pressekontakt:SOKO Tierschutz e.V.Friedrich Mülln 017174493215 -- 0151-10543834Original-Content von: SOKO Tierschutz e.V, übermittelt durch news aktuell