good natured®, eine Portfoliogesellschaft von Eat Beyond, meldet bedeutsame Übernahme

Quelle: IRW Press

Vancouver (British Columbia), 18. Mai 2021. Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS, OTCPK: EATBF) (FWB: 988) („Eat Beyond“ oder das „Unternehmen“) ein Investmentunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die globale Branche für Lebensmittel auf pflanzlicher Basis und alternative Lebensmittel gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass seine Portfoliogesellschaft good natured® (TSX-V: GDNP) die Betriebsaktiva von Ex-Tech Plastics Inc. („Ex-Tech“) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung