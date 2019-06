Die goldene Weltelite beim GlemmRide Bike Festival

Saalbach-Hinterglemm (ots) - Das Rider Line Up des FMB Gold Slopestyle Contestssteht festNur noch vier Wochen bis sich in Saalbach Hinterglemm wieder die Elite derSlopestyler trifft. Der FMB Gold Contest beim GlemmRide Bike Festival hatinternationales Ansehen erreicht und lockt mit einem Preisgeld von EUR 15.000,00die weltbesten Athleten und 15.000 Zuschauer von 03. - 07. Juli insSalzburgerLand.Mit diesem Rider Line Up steht fest: Der GlemmRide Slopestyle wird wiederspektakulär! Aus ganz Europa und sogar den USA reisen die Athleten an, um aufdem einzigartigen Kurs ihre besten Tricks zu zeigen. Über Hip Jump, Boner Logund Dirt Jump mit massiver Airtime führt der Kurs zur Terrasse und über den Pooldes 5*s Hotel Alpine Palace direkt mitten in die Expo-Area des Festivals. 15.000Besucher und rund 100.000 Live-Stream Zuschauer fiebern mit, wennVorjahressieger Torquato Testa aus Italien seinen Titel gegen den aktuellführenden der FMB Weltrangliste Nicholi Rogatkin aus den USA verteidigt.Die Big-Player der Slopestyle-Szene in Saalbach- Nicholi Rogatkin (USA), der 2013 von BMX auf Mountainbike umstieg, dominiertseither die Slopestyle Szene. Der FMB World Champion 2016 und 2. der FMBWeltrangliste 2017 und 2018 hat stets neue Tricks in petto und mischt das Feldgewaltig auf. Nicholi kommt bereits zum dritten Mal nach Saalbach und wirdalles daran setzen, seinen Sieg aus dem Jahr 2015 zu wiederholen.- Toquato Testa (ITA) zeigte beim GlemmRide Slopestyle Contest 2018 eineneinwandfreien Run und landete damit ganz oben auf dem Podest. Es bleibtspannend zu sehen, was der für seine Opposite Kombos bekannte Italiener ausder Trickkiste holt, um seinen Titel in Saalbach zu verteidigen.- Emil Johansson (SWE): Der erst 19-jährige Schwede besucht in seiner Heimat ein"Bike Gymnasium", welches es ihm ermöglicht, täglich während der Schulzeitmehrere Stunden mit dem Fahrrad zu trainieren. Als Emil 2016 auf derBildfläche erschien, wusste jeder, dass er eine vielversprechende Zukunft vorsich hat. Was sich dann im Jahr 2017 ereignete, war allerdings mehr alserstaunlich: Mit mehreren Podiumsplätzen und Top Results bei allen FMB DiamondEvents, sowie einem überragenden 2. Platz beim legendären Red Bull DistrictRide sicherte sich Emil verdientermaßen den Titel des FMB World Champion. Nacheiner verletzungsbedingten Pause 2018 und aktuell auf Rang 3 der Weltranglistekommt Johansson zum ersten Mal nach Saalbach und wird es seinen Mitstreiternsicher nicht einfach machen.- Erik Fedko (GER): Egal, ob Dirt Jump, Slopestyle oder sogar Motocross - seitsein Vater ihm 2008 sein erstes Bike geschweißt hat, ist der 21-jährigeDeutsche nicht zu stoppen. Erik gewann bereits den FMB Amateur Cup und feierte2017 seinen Durchbruch, als er unter anderem beim Red Bull District Ride vor80.000 Zuschauern den 5. Platz belegte und 2018 beim Red Bull Joyride inWhistler sogar als 3. auf dem Podium stand. Mit einer Reihe neuer Sponsorenist Erik 2019 auf dem Siegesmarsch und lässt es so richtig krachen.Das gesamte Set Rider Line UpFMB Ranking // Set Rider // Nation1 // Nicholi Rogatkin // USA3 // Emil Johansson // SWE4 // Tomas Lemoine // FRA5 // Erik Fedko // GER7 // Torquato Testa // ITA8 // Alex Alanko // SWE10 // Lukas Knopf // GER11 // Jakub Vencl // CZE13 // Diego Caverzasi // ITA15 // Lucas Huppert // SUI16 // Tom Isted // GBR17 // Paul Couderc // FRA18 // Szymon Godziek // POL19 // Dawid Godziek // POL20 // Viktor Douhan // SWEBereits das Battle um den Einzug ins Qualifying wird extrem spannend, denn fürdas Pre-Qualifying am Freitag liegen so viele Anmeldungen vor, wie noch niezuvor beim GlemmRide Bike Festival. Unter den Athleten befinden sich mehrereTop-Athleten aus Nordamerika und aus ganz Europa.MedienakkreditierungMedienvertreter sind herzlich eingeladen mit uns die fünfte Auflage desGlemmRide Bike Festivals zu feiern. Ihre Akkreditierung richten Sie bitte anKarin Pasterer k.pasterer@saalbach.comWeitere Pressemeldungen und Bildmaterial zum GlemmRide Bike Festival finden siehier (https://media.saalbach.com/Search.aspx?q=glemmride).Weitere Infos zum GlemmRide Bike Festival unter saalbach.com/glemmride(https://www.saalbach.com/de/events/glemmride)Weitere Infos zur Freeride Mountain Bike Association (FMBA) unterfmbworldtour.com (https://fmbworldtour.com//)Weitere Infos unter saalbach.com/glemmride(https://www.saalbach.com/de/events/glemmride)Kontakt:Tourismusverband Saalbach HinterglemmKarin PastererPresse und PRTel.: +43 6541 6800 115k.pasterer@saalbach.comwww.saalbach.comOriginal-Content von: Tourismusverband Saalbach Hinterglemm, übermittelt durch news aktuell