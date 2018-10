Der goldene Hase in München (FOTO)

München (ots) -Die Sonderschau "Elemente" ist am 27. und 28. Oktober 2018 bei denMineralientagen München "The Munich Show" auf dem Messegelände inRiem zu sehen. In Zusammenarbeit mit Museen und Sammlern ist esgelungen, einzigartige Objekte aus der ganzen Welt zusammenzutragen,die die Schönheit hinter den Symbolen und Ordnungszahlen desPeriodensystems zeigen.Hinter dem chemischen Kürzel "Au" steckt ein metallisches Element,das die Menschen seit mehr als 6000 Jahren zur Herstellung vonSchmuck verwenden. Und auch heute wird das sehr seltene und daherwertvolle Gold hauptsächlich für Schmuck und Dekor verwendet. Mitseiner unverwechselbaren tiefgelben glänzenden Farbe gilt es seitjeher auch bei Herrschern auf der ganzen Welt als Statussymbol. Eskommt in der Natur gediegen vor - als Nuggets oder aber, vielhäufiger, als kleine Goldflitter im Gestein. Wie ästhetisch Elementegediegen oder aber auch in Verbindungen aussehen können, zeigt amkommenden Wochenende eine Sonderschau der Mineralientage München. Am27. und 28. Oktober ist die größte Mineralienmesse Europas auch fürdas breite Publikum geöffnet. Am 26. Oktober ist der Einlassregistrierten Fachbesuchern vorbehalten.Die Schönheit der Mineralien erlaubt einen anderen Blick auf dasPeriodensystem. Die chemischen Elemente Beryllium, Bismut, Blei,Eisen, Fluor, Calcium, Kohlenstoff, Gold, Kupfer, Schwefel, Platin,Silber, Silizium und Titan sind in der Ausstellung in ihren schönstenFormen zu bewundern.Allein das Element Beryllium bildet über 30 Mineralarten.Aquamarin und Smaragd sind zwei der bekanntesten und schönstenEdelsteine, die beryllhaltig sind.Über die Munich Show - Mineralientage MünchenDie Munich Show - Mineralientage München wird von derMineralientage München Fachmesse GmbH veranstaltet und findet diesesJahr zum 55. Mal statt. Mit rund 1.250 Ausstellern aus der ganzenWelt bietet die Veranstaltung nicht nur eine Informations- undHandelsplattform für Händler, Interessierte und Laien. AufwendigeSonderschauen, ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm, Events undzahlreiche Mitmachaktionen für Erwachsene und Kinder sind aufinsgesamt über 50.000 qm Ausstellungsfläche in fünf Hallen geboten.Die Messe richtet sich am ersten Veranstaltungstag ausschließlichan registrierte Fachbesucher, an den beiden anderen Tagen auch an diebreite Öffentlichkeit. Eintrittskarten sind unter www.munichshow.dezu erhalten.Pressekontakt:Mineralientage München Fachmesse GmbHBirgit KuhnTel.: 0171 / 318 31 26Fax: 089 / 613 54 00E-Mail: pr@munichshow.comOriginal-Content von: The Munich Show - Mineralientage München, übermittelt durch news aktuell