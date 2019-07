goeasy: Wer hätte das gedacht?

goeasy, ein Unternehmen aus dem Markt "Verbraucherfinanzierung", notiert aktuell (Stand 17:06 Uhr) mit 54.18 CAD fast gleich (+0.11 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Unsere Analysten haben goeasy nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei goeasy aktuell 2.32. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -2.77 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Verbraucherfinanzierung". goeasy bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die goeasy-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die goeasy-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu goeasy vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 61,33 CAD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 13,33 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (54,12 CAD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält goeasy somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die goeasy-Aktie ein Durchschnitt von 44,7 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 54,12 CAD (+21.07 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (52,11 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3.86 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der goeasy-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. goeasy erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.