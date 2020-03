Das globale pflanzenbasierte Lebensmittelunternehmen LIVEKINDLY co. investiert 200 Millionen US-Dollar in die Förderung des Markenportfolios von LIVEKINDLY mit Fry's Family Food und LikeMeat

New York, NY / Zürich (ots) - LIVEKINDLY co. (ehemals Foods United Inc.), dasvon Gründern, Unternehmern und weltweit führenden Wirtschaftspersönlichkeitenangeführt wird, baut eine nachhaltige Zukunft auf. Dazu hat das US-Unternehmeneine erste Finanzierungsrunde über 200 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Durchdie Verbindung von Traditions- und Start-up-Marken ist das Unternehmen auf demWeg, eines der größten pflanzenbasierten Lebensmittelunternehmen der Welt zuwerden.Die Marken des Portfolios von LIVEKINDLY co. bieten Verbraucherngentechnikfreie, pflanzenbasierte Geflügelfleischalternativen und umfassenderzeit The Fry Family Food Co. (Süd-Afrika) und LikeMeat (Deutschland) sowiedie am schnellsten wachsende digitale Medienplattform LIVEKINDLY Media (Kanada),von der sich der neue Firmenname ableitet und die für einen nachhaltigenLebensstil steht. Mit diesen Investitionen und einer Kapitalbeteiligung an derPURIS Holding (USA), einem vertikal integrierten Unternehmen fürgentechnikfreie, pflanzenbasierte Zutaten, ist LIVEKINDLY co. das einzigeUnternehmen für pflanzenbasierte Lebensmittel, das die gesamteWertschöpfungskette abbildet.LIVEKINDLY co. setzt sich dafür ein, die globale Lebensmittelindustrie zuverändern, indem es sich mit zukunftsorientierten Geflügelfleischunternehmenzusammenschließt, die pflanzenbasierte Optionen anbieten. Die Produkte vonLIVEKINDLY co. bieten den Verbrauchern natürliche Zutaten aus umweltfreundlichenFleischalternativen, die den Geschmack und die Textur von Geflügelfleischimitieren.Pflanzenbasierte Lebensmittel werden immer beliebter, da die Nachfrage derVerbraucher nach sauberen, nachhaltigen Optionen wächst und da die neuenHerstellungstechnologien dazu beitragen, Geschmack und Textur deutlich zuverbessern. Der Markt für pflanzenbasierte Proteine könnte bis 2040 neun Prozentdes geschätzten weltweiten Fleischmarktes von 2,7 Billionen Dollar erreichen -und für LIVEKINDLY co. ein Treiber für ein starkes zukünftiges Wachstum sein.An der Spitze von LIVEKINDLY co. steht ein globales Team von Führungskräften ausder Industrie, darunter Kees Kruythoff, Chairman & CEO (ehemals PräsidentUnilever Nordamerika und Global Home Care Division); Roger Lienhard, Board ofDirectors und Gründer (Gründer der Blue Horizon Corporation) und Jodi Monelle,CEO und Gründerin von LIVEKINDLY Media. Zum Führungsteam gehören Koryphäen derLebensmittelwirtschaft, darunter Mick Van Ettinger, Chief Marketing Officer(ehemals Unilever), und Aldo Uva, COO und Chief R&D Officer (ehemals Nestlé,Firmenich und Ferrero)."Im Gegensatz zu jedem anderen Unternehmen der Branche führt LIVEKINDLY Co. eineBewegung an, die auf Wirkung, Skaleneffekte und Geschwindigkeit ausgerichtetist", betont Kees Kruythoff. "Wir beginnen mit einem der weltweit am meistenkonsumierten Fleischprodukte, Geflügel, und ersetzen es durch alternativepflanzenbasierte Produkte, die geschmacklich hervorragend und umweltfreundlichersind. Wir arbeiten dabei mit etablierten Geflügelfleischunternehmen zusammen,darunter PHW in Europa und RCL Foods in Südafrika, die sich für pflanzenbasierteOptionen einsetzen.""Mit LIVEKINDLY co. können wir die Transformation der globalenLebensmittelindustrie vorantreiben. Unser Team hat eine neue Erfolgsformelentwickelt, mit der wir Innovation, Erfahrung, Ressourcen und Skaleneffekte indie gesamte pflanzenbasierte Geflügelfleisch-Wertschöpfungskette einbringen",sagt Roger Lienhard. "Es begann damit, gleichgesinnte Gründer zusammenzubringen,die eine Vision für ein smarteres, nachhaltiges Leben teilen, und es derLebensmittelindustrie ermöglichen, sich besser auf veränderte Werte derVerbraucher einzustellen - insbesondere auf die Aspekte Klimawandel, Tierschutzund die menschliche Gesundheit", so Lienhard.Die Finanzierungsrunde der Gründer wird für weitere Akquisitionen, dieSkalierung des aktuellen Markenportfolios und für Investitionen zur raschenKapazitätssteigerung verwendet werden.ÜBER LIVEKINDLY CO.LIVEKINDLY co. verbindet etablierte Brands und Start-up-Marken, darunter The FryFamily Food Co., LikeMeat und LIVEKINDLY Media. LIVEKINDLY co. verfolgt dasZiel, das globale Lebensmittelsystem zu transformieren und bildet derzeit alseinziges Unternehmen im Bereich der pflanzenbasierten Lebensmittel die gesamteWertschöpfungskette ab. LIVEKINDLY co. hat strategische Partnerschaften mitSaatgutzüchtern, Produzenten und Vertriebsfirmen aufgebaut und in dieInfrastruktur investiert, um traditionelle Fleischproduktionen zutransformieren. LIVEKINDLY co. und ihr Markenportfolio schaffen genussvolleLebensmittel auf pflanzenbasierter Grundlage, ohne tierische Bestandteile undressourcenschonend. We're bringing kindness where it belongs: to your plate.ÜBER BLUE HORIZONBlue Horizon wurde 2015 mit der Vision gegründet, dass gewinnorientierteStrategien und das Gemeinwohl miteinander verbunden werden können. Blue Horizonist eine global ausgerichtete private Investmentfirma, die sich auf skalierbareUnternehmungen konzentriert, die den globalen Übergang zu einer nachhaltigenLebensmittel- und Landwirtschaft zu beschleunigen hilft.
Mehr Informationen unter https://www.livekindly.co/