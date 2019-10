Die globale Modeplattform SSENSE startet mit einer mobilen App, die darauf ausgelegt ist, ein hyper-personalisiertes Einkaufserlebnis zu bieten

Die weltweit erhältliche SSENSE-App ermöglicht es Nutzern, mehrals 40.000 Styles und 500 Designer intuitiv zu durchstöbern.Montreal (ots/PRNewswire) - - SSENSE freut sich, den Start derersten mobilen App des Unternehmens bekannt geben zu dürfen. Siesteht nun weltweit für iOS-Geräte zur Verfügung steht. Die SSENSE-Appwurde vom SSENSE-Team als verbessertes mobiles Einkaufserlebnisentwickelt, bei dem mehr als 40.000 Artikel und 500 Marken für Damenund Herren intuitiv durchstöbert werden können. Die SSENSEApp verfügtüber neue Funktionen, die ein hyper-personalisiertes Einkaufserlebnisermöglichen, einschließlich personalisierter Empfehlungen, intuitiverSuchfilter und eines verbesserten Sortierkatalogs. Die App steht imApple App Store (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2618544-1&h=3476829985&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2618544-1%26h%3D1113611550%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fapps.apple.com%252Fapp%252Fapple-store%252Fid1418754101%253Fmt%253D8%26a%3DApple%2BApp%2Bstore&a=Apple+App+Store) auf Englisch, Französisch, Japanisch undMandarin zum Herunterladen bereit.FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIEDie SSENSE-App wurde vollständig von einem unternehmenseigenenTeam aus Technik- und Design-Experten entwickelt. Durch dieVerwendung eigener Algorithmen und Browsing-Verhaltensmuster derWebseite ssense.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2618544-1&h=3785344828&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2618544-1%26h%3D2637144359%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ssense.com%252Fen-us%26a%3Dssense.com&a=ssense.com) macht die mobileSSENSE-App das Einkaufen durch hyper-personalisierte Empfehlungen,einen schier unendlichen Produktkatalog und intuitive Filteroptionenleichter. Jedes Empfehlungsmodell und jeder Algorithmus wurde von denhausinternen SSENSE-Teams der Bereiche Data Science, Engineering undProdukt entwickelt. Die kontinuierliche Scroll-Funktion ist ein reinmobiles Tool, das es ermöglicht, noch mehr Produkte zu entdecken. DieFunktion wurde mithilfe datengestützter Einsichten entwickelt, dieerkannten, wie häufig Nutzerinnen und Nutzer das Widget "What OthersHave Viewed" (was andere ebenfalls angesehen haben) auf ssense.comverwendeten.INTUITIVES DESIGNSSENSE entwickelte die App durch direkte Kommunikation mitKundinnen und Kunden. Man konzentrierte sich dabei auf die Funktionenkonzentriert wurde, die diese wirklich wünschen. Es wurden genau dieIterationen weiterentwickelt, die während Kundenbefragungen,Fokusgruppen und Tests gut abschnitten. Fast 80 % der Zielgruppe vonSSENSE befinden sich in der Altersgruppe von 18 bis 34 Jahren. DieSSENSE-App arbeitet mit genau den Wisch-, Tipp- und Kneifbewegungen,die diese Nutzerinnen und Nutzer gewöhnt sind. Die einheitlichevisuelle Identität hat das Zielt, jegliche Hindernisse, die Kundinnenund Kunden beim Entdecken im Weg stehen könnten, auszuräumen, und zumErkunden zu ermuntern. Die kontinuierliche Scroll-Funktion auf derProdukt-Hauptseite und die verbesserte Produktbeschreibungs-Seite -die zu 70 % vom Bild eingenommen wird - wurden so entwickelt, dassNutzerinnen und Nutzer leicht zwischen ähnlichen Styles hin und herwechseln können, um noch mehr zu entdecken. Das für die mobileAnwendung verbesserte Design kreiert die optimale Umgebung, um denumfassenden Katalog der mehr als 40.000 Produkte von Luxusmarken undunabhängigen Designern, wie Prada, 1017 ALYX 9SM und KwaidanEditions, zu durchstöbern.PERSONALISIERTER EINKAUFDie Startseite der SSENSE-App passt sich individuell anNutzerinnen und Nutzer an und bietet hyper-personalisierteProduktempfehlungen, basierend auf Vorlieben und vorherigenEinkäufen. Die auf die Nutzerinnen und Nutzer abgestimmtenEmpfehlungen werden immer besser, je öfter die App genutzt wird. Dieverbesserten Filteroptionen ermöglichen es Nutzerinnen und Nutzern,noch persönlicher einzukaufen - je nach Größe, Designer oderKategorie.Ebenfalls veröffentlicht SSENSE heute den ersten Teil einervierteiligen Serie zu SSENSE TECH (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2618544-1&h=2765375892&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2618544-1%26h%3D184846487%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmedium.com%252Fssense-tech%26a%3DSSENSE%2BTECH&a=SSENSE+TECH), dievon den Technik-Experten des Unternehmens verfasst wurde. Die Artikelerscheinen wöchentlich und geben Einblicke in die Produktstrategie,Softwareentwicklung, UI/UX und das Layout-System der Kollektionen.Informationen zu SSENSESSENSE ist eine Modeplattform mit Sitz in Montreal und globalerReichweite. SSENSE wurde im Jahr 2003 gegründet und gilt mit derMischung als Luxus, Streetwear und Avantgarde-Marken als Vorreiter imBereich des richtungsweisenden Einzelhandels. Fast 80 % derZielgruppe befinden sich im Alter zwischen 18 und 34 Jahren. Derzeitbeliefert das Unternehmen 150 Länder, erzielt durchschnittlichmonatlich 76 Millionen Seitenaufrufe sowie ein jährliches Wachstum imhohen zweistelligen Bereich seit der Gründung. Der Fokusbereich gehtsomit über den eines typischen E-Commerce-Unternehmens hinaus. SSENSEerforscht die Verflechtungen von Inhalten, Handel und Kultur und wirdso zu viel mehr als einem Einzelhändler - SSENSE wird zu seinemkulturellen Akteur, der seinesgleichen sucht. Weitere Informationenerhalten Sie auf ssense.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2618544-1&h=1130518835&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2618544-1%26h%3D1165031722%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fssense.com%252F%26a%3Dssense.com&a=ssense.com).press@ssense.comOriginal-Content von: SSENSE, übermittelt durch news aktuell