Der globale Herzschlag des Empire State Building bezeugt weiter jede volle Stunde Ersthelfern seine Ehre und gedenkt den Gefallenen mit einem Moment der Dunkelheit

Ab 2. April wird das Empire State Building während der Dauer der Pandemie jeden Abend in einem dynamischen Herzschlag leuchten, um Solidarität mit den über 1 Millionen Menschen in 180 Ländern zu zeigen, die von COVID-19 betroffen sind, und sie zu unterstützen. Seit dem Auftauchen des Virus vor drei Monaten haben sich bis zu diesem Datum über 208.000 Menschen vollständig von der Krankheit erholt.Außerdem wird das Gebäude jede volle Stunde in den Farben der Ersthelfer erstrahlen, um den heroischen Rettungskräften Respekt zu zollen, die den Kampf an vorderster Front kämpfen. Zu den Farben gehören Gelb, Blau, Silber, Rot, Weiß, Grün und Grau für die Fahrdienstleiter, Polizeibeamten, Justizvollzugsbeamten, Feuerwehrleute, Sanitäter und Militärangehörigen in unseren Gemeinschaften, die für uns alle ihr Leben riskieren.Die weltberühmte Turmbeleuchtung des Empire State Building und der Radiosender Z100 von iHeartMedia werden jeden Abend um 21 Uhr eine mit Empire State of Mind von Alicia Keys unterlegte Lichtshow übertragen. Die Öffentlichkeit ist eingeladen, auf ihren Social-Media-Seiten ein Video mit den Hashtags #EmpireStateBuilding und #iHeartNewYork zu posten, und sowohl das Empire State Building als auch iHeartRadio zu taggen, um zu teilen, wie wir immer noch miteinander in Verbindung bleiben können.Nach Ende der 21-Uhr-Lichtshow gehen die Lichter des Empire State Building fünf Minuten lang aus, um denen zu gedenken, die ihr Leben in der weltweiten Pandemie verloren haben, sowie denen, die um sie trauern.Informationen zum Empire State BuildingDas Empire State Building, das sich im Besitz von Empire State Realty Trust, Inc. befindet, erhebt sich 443 Meter (gemessen vom Fundament bis zur Antennenspitze) über Midtown Manhattan und ist das "berühmteste Gebäude der Welt". Durch Neuinvestitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur, öffentliche Bereiche und Einrichtungen konnte das Empire State Building erstklassige Mieter aus aller Welt gewinnen, die in einer Vielzahl verschiedener Branchen tätig sind. In einer von Uber durchgeführten Studie wurde das Empire State Building zum beliebtesten Reiseziel der Welt erkoren und in einer vom American Institute of Architects durchgeführten Umfrage wurde es zum beliebtesten Gebäude in Amerika ernannt.