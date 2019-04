Das globale Glasfasernetz von CenturyLink bietet Zugriff auf Google Cloud Platform

Weitere Suchergebnisse zu "CenturyLink":

Vyvx Cloud Connect von CenturyLink bietet Konnektivität zur GoogleCloud Platform für qualitativ hochwertige Video-Übertragungen mithoher BandbreiteMonroe, Louisiana (ots/PRNewswire) - Aktuellen Schätzungen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2414791-1&h=1730503321&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2414791-1%26h%3D981852348%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2414791-1%2526h%253D3756444964%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fgo.ooyala.com%25252Frs%25252F447-EQK-225%25252Fimages%25252FOoyala-State-Of-The-Broadcast-Industry-2019.pdf%2526a%253Destimates%26a%3DSch%25C3%25A4tzungen&a=Sch%C3%A4tzungen) zufolge,die 168 Millionen OTT-Abonnements in den USA im Jahr 2018 erfassten,herrscht eine deutlich steigende Nachfrage nach cloudbasiertenMediendiensten und Workflows. CenturyLink, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2414791-1&h=3206965663&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2414791-1%26h%3D702892060%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2414791-1%2526h%253D1384510253%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fnews.centurylink.com%25252F%2526a%253DCenturyLink%25252C%252BInc.%26a%3DCenturyLink%252C%2BInc.&a=CenturyLink%2C+Inc.) (NYSE: CTL)CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL) gibt heute bekannt, dass seineVyvx-Suite aus Glasfaser-basierten Broadcast-Services nun einesichere und leistungsstarke Konnektivität zur Google Cloud Platform(GCP) bietet. Vyvx Cloud Connect ermöglicht TV-Kanälen sowie Studiosund Stadien, Live- und lineare Videoübertragen in und aus der Cloudzu übertragen.Lesen Sie mehr über Over-The-Top (OTT) Video Delivery, eineCenturyLink Video Cloud-Lösung: http://www.centurylink.com/asset/business/enterprise/brochure/en-vyvx-br-ovrtopvdeodlvry-br180024.pdfMit Vyvx Cloud Connect können Programmierer ganztätig sendendeKanäle sowie Inhalte von Live-Events direkt an die GCP übermitteln,um in der Cloud einfache und zuverlässige Workflows in Sende-Qualitätzu unterstützen. Dieser Dienst steuert, schützt und überwacht dieSende-Streams von Kunden und bietet überregionale und vielseitigeMöglichkeiten der Konnektivität zur GCP."OTT-Plattformen, Fernsehsender und Spieleunternehmen benötigeneine hochverfügbare Netzwerklösung mit niedriger Latenzzeit, um ihreLive-Events und ihr lineares Programmangebot anCloud-Service-Provider zu übermitteln. Diese kodieren, bündeln undstellen die Inhalte an ihre CDNs bereit", sagte Bill Wohnoutka, VicePresident of Global Internet and Content Delivery Services beiCenturyLink. "Mit Vyvx Cloud Connect von CenturyLink erhalten unsereKunden einen gemanagten, überwachten und sicheren privatenNetzwerkpfad zur GCP, der ihnen cloudbasierte Workflows ermöglicht."Wichtige Fakten- Der Service verbindet sich direkt mit der Infrastruktur von GoogleCloud und bietet Zugang zu einer Vielzahl von Produkten undDienstleistungen im GCP-Ökosystem. Eine vollständige Liste derProdukte finden Sie hier: https://cloud.google.com/products/- Vyvx Cloud Connect bietet standortübergreifende, vielfältigeMöglichkeiten für die Konnektivität zur GCP.- Dies ist ein vollständig verwalteter und überwachter Vyvx-Dienstzur Schnittstelle der GCP.- Vyvx-Kunden können diesen Service auch für ihre eigenenVPC-Umgebungen (Virtual Private Cloud) nutzen.Zusätzliche Ressourcen- Weitere Informationen zu Vyvx: www.centurylink.com/vyvx- Übersicht über unser Content Delivery Network: High-PerformanceDelivery, a Proven Global Solution (Infografik) http://www.centurylink.com/asset/business/enterprise/infographic/en_infg_cdn_overview_C17437699.pdf- Übersicht über unsere Vyvx Linear Channel Distribution: Quick, Easyand Flexible Multi-Point Distribution of TV Channels http://www.centurylink.com/asset/business/enterprise/data-sheet/en-vyvx-br-linear-channel-distribution-br180026.pdfInformationen zu CenturyLinkCenturyLink (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2414791-1&h=128279908&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2385509-1%26h%3D452985776%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2385509-2%2526h%253D211749044%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.centurylink.com%25252F%2526a%253DCenturyLink%26a%3DCenturyLink&a=CenturyLink) (NYSE: CTL) istder zweitgrößte US-amerikanische Kommunikationsanbieter für globaleUnternehmenskunden. Mit Kunden in mehr als 60 Ländern und einemstarken Fokus auf Kundenerfahrung will CenturyLink sich als weltweitbestes Netzwerkunternehmen positionieren, indem es den steigendenAnsprüchen seiner Kunden hinsichtlich zuverlässiger und sichererVerbindungen entgegenkommt. Das Unternehmen unterstützt alsvertrauenswürdiger Partner seine Kunden auch dabei, die zunehmendeKomplexität von Netzwerken und IT zu bewältigen und ihr Geschäft mitManaged Network- und Cybersicherheitslösungen zu schützen.Pressekontakt:GlobalFrancie Dudrey+1 720 226 4242Francie.dudrey@centurylink.comDeutschlandHBI Helga Bailey GmbHArthur Ryschka+49 89 993887-41arthur_ryschka@hbi.deLogo - https://mma.prnewswire.com/media/697731/CENTURYLINK_Logo.jpgOriginal-Content von: CenturyLink, übermittelt durch news aktuell