"Der gleiche Himmel": ZDF-Dreiteiler mit prominenter Besetzung / Zweiteilige Dokumentation begleitet TV-Drama (FOTO)

Ein Romeo-Agent aus Ost-Berlin steht im Mittelpunkt des prominentbesetzten ZDF-Dreiteilers "Der gleiche Himmel". Der Film zeichnet einPorträt der Gesellschaft während des Kalten Kriegs 1974 in Berlin aufbeiden Seiten der Berliner Mauer. Das ZDF zeigt den Dreiteiler amMontag, 27., Mittwoch, 29., und Donnerstag, 30. März 2017, jeweils um20.15 Uhr.Regie führte Oliver Hirschbiegel nach dem Buch der preisgekröntenbritischen Autorin Paula Milne. Zum Darstellerensemble gehören nebenanderen Tom Schilling, Friederike Becht, Sofia Helin, Ben Becker,Anja Kling, Claudia Michelsen, Jörg Schüttauf, Godehard Giese, SteffiKühnert, Stephanie Amarell, Hannes Wegener, Daniel Zillmann und MaxHopp. "Der gleiche Himmel" ist eine Produktion von UFA Fiction inKoproduktion mit Beta Film und Mia Film unter Beteiligung vonRainmark Films im Auftrag des ZDF.Der junge Ost-Berliner Romeo-Agent Lars Weber (Tom Schilling) wirdin den Westen der Stadt geschleust. Dort soll er Lauren Faber (SofiaHelin) verführen, um der Stasi den Zugang zu sensiblen Informationendes britischen Geheimdienstes zu ermöglichen. Als die Mission eineunerwartete Wendung nimmt, setzt ihn sein West-BerlinerFührungsoffizier Ralf Müller (Ben Becker) kurzerhand auf dieNSA-Mitarbeiterin Sabine Cutter (Friederike Becht) an. Einefolgenschwere Entscheidung, wie sich bald herausstellt, denn seineVerbindung zu ihr geht weit über seinen Auftrag hinaus.Während niemand im Osten von Lars' Mission im Westen weiß, spitzensich in seiner Familie die Ereignisse zu. Vater Gregor (JörgSchüttauf), eigentlich ein fahnentreuer Sozialist, zweifelt immermehr an seinen politischen Überzeugungen. Gregors Bruder Conrad(Godehard Giese), dessen Ehe mit Gita (Anja Kling) nur noch auf demPapier existiert, muss mitansehen, wie seine jüngste Tochter Klara(Stephanie Amarell) im Leistungssportprogramm für den sozialistischenErfolg zum Doping gezwungen wird.Bereits am Sonntag, 26. März, 23.35 Uhr, zeigt das ZDF den erstenTeil der Dokumentation "Der gleiche Himmel - Die Dokumentation" mitdem Titel "Der lange Arm der Stasi". Der zweite Teil "Informationenum jeden Preis" ist am Montag, 27. März 2016, 0.05 Uhr, zu sehen.