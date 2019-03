Weil glaubt an Fortbestand der Großen Koalition bis 2021

HANNOVER (dts Nachrichtenagentur) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) glaubt, dass die Große Koalition bis 2021 hält. Union und SPD hätten in den vergangenen Monaten "gute und wichtige Vorhaben" realisiert, sagte Weil "Zeit-Online". "Wenn die GroKo in Berlin so weitermacht, bin ich guten Mutes. Man verlässt keine Regierung aus taktischen Erwägungen", so der SPD-Politiker weiter.

Niedersachsens Ministerpräsident kritisierte die Festlegung einiger SPD-Politiker, sie würden die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer in der laufenden Legislaturperiode keinesfalls zur Bundeskanzlerin wählen. "Diese Diskussion finde ich höchstens mittelschlau", sagte Weil. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) walte ihres Amtes und mache auf ihn "einen fidelen" Eindruck. "Alles andere sind Spekulationen. Wir sollten lieber gute Politik machen", so der niedersächsische Ministerpräsident weiter. Sowieso sei er der Ansicht: "Auf eine `Schließen Sie aus`-Frage sollten Politiker immer und unter allen Umständen mit Nein antworten", so Weil. So hält er es auch mit der Frage, ob er irgendwann als SPD-Chef nach Berlin gehen würde. Dazu sagte Niedersachsens Ministerpräsident lediglich: "Ich habe nun wirklich keine Wechselabsichten."

Foto: über dts Nachrichtenagentur