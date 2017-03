girocard Jahreszahlen 2016: girocard verzeichnet deutliches Plus an Transaktionen und Umsatz (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -Die girocard konnte im Jahr 2016 sowohl auf Transaktions- als auchUmsatzseite stark zulegen. Nach rund 2,59 Milliarden Transaktionen imVorjahr bezahlten die Kunden 2016 rund 2,93 Milliarden Mal mit ihrenBank- und Sparkassenkarten. Das entspricht einem Wachstum von 13,1Prozent. Die Umsätze stiegen dabei um rund 9,9 Prozent auf 151,2Milliarden Euro im Vergleich zu 2015.Die jüngsten Zahlen unterstreichen die hohe Bedeutung der girocardauf dem nationalen Zahlungsmittelmarkt. Sie ist mit Abstand dasmeistgenutzte elektronische Bezahlverfahren in Deutschland underfreut sich weiterhin einer zunehmenden Beliebtheit. So auch beikleineren Bezahlbeträgen, die den Jahreswerten zufolge immer häufigerelektronisch über die Ladentheke wandern. Entsprechend sank auch derdurchschnittliche Zahlbetrag auf nunmehr 51,64 Euro (-2,8 Prozent imVergleich zum Vorjahr). Ein Trend, der sich seit Jahren verfestigtund zu einem sukzessiven Rückgang des für den Handel kostenintensivenBargeldanteils an der Ladenkasse führt.Als günstiges Debit-Verfahren in Deutschland ist auch dasInteresse des Handels an der girocard ungebrochen hoch. Beleg hierfürist nicht zuletzt die Entwicklung der aktiven Terminals am Markt: ImDezember 2016 lag die Anzahl bei rund 796.000 und damit rund 1,5Prozent über dem Vorjahreswert (784.000).Auch in Zukunft rechnet die Deutsche Kreditwirtschaft mit weitersteigenden Nutzungszahlen. Insbesondere Innovationen wie die girocardkontaktlos stehen für modernen Komfort und Schnelligkeit an derLadenkasse sowie Investitionssicherheit für den Handel. Aufnationaler Ebene haben bundesweite Händler wie Rewe, Penny und Lidlihre Terminals bereits auf girocard kontaktlos umgerüstet. Aldi Süd,Aldi Nord und Esso haben angekündigt, in den nächsten Wochennachzuziehen. Weitere Filialisten werden in Kürze folgen.Über die girocard:Rund 100 Millionen girocards und Kundenkarten von Banken undSparkassen gibt es in Deutschland. "girocard" ist der übergeordneteund neutrale Rahmen der Deutschen Kreditwirtschaft für ihre zweibewährten Debitkarten-Zahlungssysteme: Das girocard (electronic cash)Verfahren als Chip-basiertes Bezahlen direkt vom Konto und dieBargeldbeschaffung an den Geldautomaten in Deutschland ("DeutschesGeldautomaten-System"). Mit der stetigen technischen Innovation sowieder persönlichen Geheimzahl PIN (Personal Identification Number)garantiert die Deutsche Kreditwirtschaft den stets sicheren undeinfachen Einsatz des girocard-Systems. Die girocard als Deutschlandsmeist genutzte Debitkarte ermöglicht immer mehr Bank- undSparkassenkunden den neuen, komfortablen Service des kontaktlosenBezahlens. Der Name und das Logo girocard wurden 2007 von derDeutschen Kreditwirtschaft eingeführt.Über EURO Kartensysteme:Als Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Kreditwirtschaftübernimmt die EURO Kartensysteme GmbH Aufgaben im gemeinsamenInteresse der deutschen Banken und Sparkassen im Bereich deskartengestützten Zahlungsverkehrs. Die EURO Kartensysteme GmbHkonzentriert sich dabei insbesondere auf zentrale Aufgaben undServiceleistungen, wie z. B. die MasterCard-Lizenzverwaltung, dieEntwicklung von operationalen Sicherheitsstandards, Methoden derMissbrauchsbekämpfung sowie das Marketing für die girocard und ihrePrepaid-Bezahlfunktionen GeldKarte (kontaktbehaftet) und girogo(kontaktlos) sowie die weiteren Funktionen auf dem Chip.Pressekontakt:EURO Kartensysteme GmbHSandra SchubertMarketing und PRTel.: 069 - 97945-4853Fax: 069 - 97945-4847E-Mail: sandra.schubert@eurokartensysteme.derelatio PRNina KufferTel.: 089 - 210257-27Fax: 089 - 210257-19E-Mail: nina.kuffer@relatio-pr.deOriginal-Content von: EURO Kartensysteme GmbH, übermittelt durch news aktuell