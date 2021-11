Das gibt’s ja gar nicht, Sociedad Quimica y Minera de Chile?

An der Heimatbörse New York notiert Sociedad Quimica Y Minera De Chile per 23.11.2021, 16:30 Uhr bei 67.12 USD. Sociedad Quimica Y Minera De Chile zählt zum Segment "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien".

Unsere Analysten haben Sociedad Quimica Y Minera De Chile nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Sociedad Quimica Y Minera De Chile hat mit einer Dividendenrendite von 1,98 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.61%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Chemikalien"-Branche beträgt -0,63. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Sociedad Quimica Y Minera De Chile-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Sociedad Quimica Y Minera De Chile-Aktie sind 3 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Sociedad Quimica Y Minera De Chile-Wertpapier vom letzten Monat ist "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 65,5 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (67,12 USD) ausgehend um -2,41 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Sociedad Quimica Y Minera De Chile von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Sociedad Quimica Y Minera De Chile mit einer Rendite von 41,55 Prozent mehr als 23 Prozent darüber. Die "Chemikalien"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 18,42 Prozent. Auch hier liegt Sociedad Quimica Y Minera De Chile mit 23,13 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.