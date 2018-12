Das gibt’s ja gar nicht, Shanghai Datun Energy?

Shanghai Datun Energy weist zum 27.12.2018 einen Kurs von 9,63 CNH an der BörseShanghai auf. Das Unternehmen wird unter "Kohle & Brennstoffe" geführt.

Unser Analystenteam hat Shanghai Datun Energy auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,16 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energy") liegt Shanghai Datun Energy damit 7,17 Prozent über dem Durchschnitt (-24,33 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Oil, Gas & Coal" beträgt -24,33 Prozent. Shanghai Datun Energy liegt aktuell 7,17 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Datun Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 10,76 CNH. Der letzte Schlusskurs (9,63 CNH) weicht somit -10,5 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (10,23 CNH) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,87 Prozent Abweichung). Die Shanghai Datun Energy-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Shanghai Datun Energy-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Shanghai Datun Energy investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,23 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Oil, Gas & Coal einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,89 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.