Das gibt’s ja gar nicht, Shaanxi?

An der Heimatbörse Xetra Shenzhen notiert Shaanxi per 23.07.2018 bei 3,04 CNH. Shaanxi zählt zu "Asset Management & Custody Banken".Die Aussichten für Shaanxi haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Dividende: Derzeit schüttet Shaanxi niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Institutional Financial Svcs. Der Unterschied beträgt 4,27 Prozentpunkte (0,66 % gegenüber 4,93 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

