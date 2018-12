Das gibt’s ja gar nicht, Randgold?

Randgold, ein Unternehmen aus dem Markt "Gold", notiert aktuell (Stand 19:32 Uhr) mit 67,22 GBP sehr stark im Minus (-98.99 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 3,36 Prozent liegt Randgold 0,71 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Metals & Mining" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,66. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Randgold erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -6,72 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metals & Mining"-Branche sind im Durchschnitt um 3,79 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -10,51 Prozent im Branchenvergleich für Randgold bedeutet. Der "Materials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,79 Prozent im letzten Jahr. Randgold lag 10,51 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Randgold wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 11 Buy, 5 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Randgold-Wertpapier vom letzten Monat ist "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Randgold liegt im Mittel wiederum bei 4994,22 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 6652 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -24,92 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Randgold insgesamt die Einschätzung "Hold".