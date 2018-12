Provident Services: Was ist hier nur passiert?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Provident Services unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Thrifts & Hypothekenfinanzierung". Die Provident Services-Aktie notierte am 07.12.2018 mit 23,89 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Wie Provident Services derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Provident Services weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,52 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("Banking") von 2,69 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,83 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Provident Services konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Provident Services auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Provident Services-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Provident Services vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 25,5 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (23,89 USD) ausgehend um 6,74 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Provident Services von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.