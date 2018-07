Das gibt’s ja gar nicht, Parker-Hannifin?

Parker-Hannifin, ein Unternehmen aus dem Markt "Industriemaschinen", notiert aktuell (Stand 17:21 Uhr) mit 165,82 USD deutlich im Plus (+1.64 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.Parker-Hannifin haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Parker-Hannifin beträgt das aktuelle KGV 16,51. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Machinery" haben im Durchschnitt ein KGV von 59,48. Parker-Hannifin ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

