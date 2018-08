Pan Global: Daran scheiden sich die Geister

Für die Aktie Pan Global stehen per 24.08.2018 0,15 CAD an der Heimatbörse Venture zu Buche. Pan Global zählt zum Segment "Diversified Metals & Mining".

Pan Global haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Pan Global im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. {POS_NEG_NEU_DAYS_3}. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Pan Global. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Pan Global beläuft sich mittlerweile auf 0,2 CAD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 0,15 CAD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -25 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,21 CAD. Somit ist die Aktie mit -28,57 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Pan Global erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 25 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metals & Mining"-Branche sind im Durchschnitt um 1,96 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +23,04 Prozent im Branchenvergleich für Pan Global bedeutet. Der "Materials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,96 Prozent im letzten Jahr. Pan Global lag 23,04 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.