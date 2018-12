Das gibt’s ja gar nicht, Multi-Color?

Weitere Suchergebnisse zu "Multi-Color":

Für die Aktie Multi-Color stehen per 04.12.2018 40,7 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Multi-Color zählt zum Segment "Kommerzielles Drucken".

Wie Multi-Color derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Multi-Color von 40,7 USD ist mit -34,77 Prozent Entfernung vom GD200 (62,39 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 52,51 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -22,49 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Multi-Color-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Multi-Color in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Multi-Color wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Multi-Color investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,46 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Containers & Packaging einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,76 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.