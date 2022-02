Das gibt’s ja gar nicht, Gran Tierra Energy?

Am 25.02.2022, 16:14 Uhr notiert die Aktie Gran Tierra Energy an ihrem Heimatmarkt Toronto mit dem Kurs von 1.83 CAD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Gran Tierra Energy-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Gran Tierra Energy-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 1,75 CAD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -4,37 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (1,83 CAD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Gran Tierra Energy somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 0,04 und liegt mit 100 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 82,69. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Gran Tierra Energy auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Gran Tierra Energy erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 79,37 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um 16,03 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +63,34 Prozent im Branchenvergleich für Gran Tierra Energy bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 16,03 Prozent im letzten Jahr. Gran Tierra Energy lag 63,34 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.