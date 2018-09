Das gibt’s ja gar nicht, Finsbury Food?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Finsbury Food unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Verpackte Lebensmittel und Fleisch". Die Finsbury Food-Aktie notierte am 07.09.2018 mit 124 GBP, die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Finsbury Food einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Finsbury Food jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Finsbury Food schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Consumer Products auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,5 % und somit 0,37 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,13 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Finsbury Food-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Finsbury Food vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (125 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 0,81 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 124 GBP), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Finsbury Food eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Finsbury Food beträgt das aktuelle KGV 140,22. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Consumer Products" haben im Durchschnitt ein KGV von 48,36. Finsbury Food ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Sell"-Einschätzung.