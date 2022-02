Das gibt’s ja gar nicht, Alzamend Neuro?

An derBörse notiert Alzamend Neuro per 08.02.2022, 17:55 Uhr bei 1.43 USD. Alzamend Neuro zählt zum Segment "Pharmaceuticals Biotechnologie & Life Sciences".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Alzamend Neuro einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Alzamend Neuro jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für die Alzamend Neuro sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 2 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Alzamend Neuro vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Alzamend Neuro. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 11,5 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 704,2 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 1,43 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Alzamend Neuro haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Alzamend Neuro wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Alzamend Neuro auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.