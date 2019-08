Mainz (ots) -Mit Desinformation wird in Deutschland immer stärker um dieöffentliche Meinung gekämpft, mit Fake News im Internet Stimmunggemacht. Längst gefährdet Meinungsmanipulation die Demokratie. AmMittwoch, 28. August 2019, 22.45 Uhr, nimmt "ZDFzoom" "Die gezielteManipulation - Fake-News-Macher im Netz" ins Visier. Die"ZDFzoom"-Autoren Oliver Koytek und Maren Boje sprechen mitMeinungsmanipulatoren, Faktencheckern und Experten und gehen derFrage nach: Wie arbeiten die Verfasser von Fake News im Internet, undwas sind die Folgen für uns alle?Der Film zeigt, wie vor allem rechte Gruppen das Internet zurgezielten Desinformation nutzen und wie Algorithmen die falschenNachrichten innerhalb der Zielgruppen verbreiten. Obwohl das Problembekannt ist - die Politik tut sich schwer, die Fake-News-Flut zuregulieren.Ob komplett erfunden oder ein Lügengeflecht gesponnen um einenwahren Kern - sogenannte "Fake News" sind im Netz oft populärer alsechte Nachrichten. 2018 hatten die acht erfolgreichstenFalschmeldungen auf Facebook mehr Interaktionen, also Likes oderKommentare, als fast alle Artikel der größten Nachrichtenseiten inDeutschland. Lediglich die Süddeutsche Zeitung veröffentlichte 2018einen Artikel, der auf Facebook erfolgreicher war.Manche Meinungsmacher hinter den Desinformations-Kampagnenarbeiten aus der Anonymität heraus, andere betreiben ihre Blogs oderWebseiten ganz öffentlich, so wie Sven Liebich oder MichaelStürzenberger. Sie verbreiten ihre "News" online, auf ihren Blogs,ihren YouTube-Kanälen und über soziale Medien wie Facebook.Stürzenberger und Liebich werden wegen ihrer Aktionen seit Jahren vomVerfassungsschutz beobachtet. Ihre Lügenkampagnen sind nicht illegal,sondern durch die im Grundgesetz verankerte Meinungsfreiheit gedeckt.Das Problem: Meinungsmanipulation im Internet wirkt in dieRealität hinein, sei es diffus durch die Verschiebung politischerMeinungen oder durch konkrete Aktionen. In der bayerischen GemeindeLenggries wurde zum Beispiel eine Integrationsveranstaltung imJugendtreff abgesagt, weil Michael Stürzenberger mithilfe derbayerischen AfD massiv für eine Demo gegen das Kennlernen vondeutschen und ausländischen Jugendlichen warb.Gegen Lügen im Internet juristisch vorzugehen, funktioniert nur inengen Grenzen, wenn zum Beispiel konkrete Personen diffamiert undbeleidigt werden oder der Straftatbestand der Volksverhetzung erfülltist. Die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime NRW (kurz ZAC) geht,im Rahmen des Projektes "Verfolgen statt nur löschen", gegenstrafbare Hetze vor.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoom"ZDFzoom" in der ZDFmediathek: https://zoom.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell