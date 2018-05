getnow.de und METRO Deutschland schließen langfristigen Kooperationsvertrag (FOTO)

München/Düsseldorf (ots) -METRO Deutschland und getnow.de haben einen Kooperationsvertragmit einer Laufzeit von zunächst fünf Jahren und einerVerlängerungsoption geschlossen. Die beiden Unternehmen, die bereitsseit 2016 erfolgreich zusammenarbeiten, schaffen damit die Grundlagefür den weiteren Roll-out von getnow.de in Deutschland.Der Online Supermarkt getnow.de liefert derzeit über 10.000Artikel von frischem Fisch, Obst, Gemüse, Delikatessen bis hin zuHaushaltsartikeln aus dem METRO Sortiment. Auf Kundenwunsch kann derOnlinehändler auch auf das Gesamtsortiment des lokalen METROGroßmarktes zugreifen, das durchschnittlich rund 50.000 Artikelumfasst. Das Unternehmen liefert mit seinem Logistikpartner DHL in 90Minuten oder zur Wunschzeit seine Produkte bis vor die Tür aus.Für dieses neue Geschäftsmodell erhält getnow.de mit dem neuenKooperationsvertrag die Exklusivrechte zur Eröffnung vondeutschlandweiten Niederlassungen an den Standorten der METROGroßmärkte und kann damit seinen geplanten flächendeckenden Roll-outvorantreiben. Das Unternehmen will in den nächsten zwei bis dreiJahren an zirka 24 METRO Standorten vertreten sein und von dort ausdie umliegenden Städte und Regionen erschließen.Dr. Dominik Reinartz, Geschäftsführer der Getnow New GmbH: "Dieserlangfristige Vertrag ermöglicht uns, die deutschlandweite Expansionschnell weiter voranzutreiben und in vielen Regionen unseren Serviceanbieten zu können. Kern des Geschäftsmodells ist die Mischung ausAsset Light und größtmöglichem Kundenservice. Wir benötigen beiunserem Businessmodell kein eigenes Lager- oder Verteilzentrum undkeine eigene Kurierflotte. Der Getnow-Service-Ansatz erlaubt unserenEinkäufern, im METRO Großmarkt auf die persönlichen Wünsche derKunden einzugehen".Thomas Storck, CEO METRO Deutschland: "Wir haben mit getnow.deeinen Partner im Bereich Online-Lebensmittelhandel gefunden, mit demwir aufgrund des innovativen Geschäftsmodells und der hohenSkalierbarkeit in kurzer Zeit einen für uns in dieser Form neuenVertriebskanal erschließen können. Endkunden kommen über Getnowschnell und unkompliziert in den Genuss des METRO Sortiments - unddas sogar mit Belieferungsservice".Über METRO DeutschlandDie METRO Cash & Carry Deutschland GmbH betreibt mit mehr als14.000 Mitarbeitern 103 Cash & Carry-Märkte in Deutschland. Rund vierMillionen Kunden vertrauen auf das Sortiment und die Leistungen desUnternehmens, das international in 25 Ländern mit rund 750 Märktenaktiv ist. METRO Cash & Carry ist Teil von METRO, einem führendeninternationalen Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel. DasUnternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016/17 erwirtschaftete METROeinen Umsatz von rund 37 Mrd. EUR. Das Unternehmen liefertmaßgeschneiderte Lösungen für die lokalen und internationalenBedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mit seinenVertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und Real sowieBelieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO dieStandards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen undtragfähige Geschäftsmodelle. Mehr Informationen unter www.metroag.de.Über Getnow New GmbHDas Start-up getnow.de ist ein innovativer Online-Supermarkt,welcher 2015 in Berlin gegründet wurde. In Kooperation mit METRO Cash& Carry Deutschland GmbH, deren Exklusivpartner getnow.demittlerweile ist, beliefert der bereits ausgezeichnete OnlineSupermarkt seit 2016 die Städte Berlin und München. Mehr als 10.000Produkte gehören zum derzeitigen getnow.de-Sortiment und werdenregelmäßig erweitert. Dazu gehören Produkte wie Frischfisch, Fleisch,Obst und Gemüse auch Heimtierbedarf, Büroartikel undDrogerieprodukte. getnow.de beliefert sowohl Kunden aus demB2B-Bereich als auch Endverbraucher in bis zu 90 Minuten oder zurWunschzeit noch am selben Tag. Momentan plant getnow.de einenbundesweiten Roll-out an weiteren deutschen Standorten.Pressekontakt:Kontakt METRO Cash & Carry Deutschland GmbH:METRO Cash & Carry Deutschland GmbHUnternehmenskommunikationSchlüterstr. 7A || 40235 DüsseldorfTelefon +49 (0)211 969 - 5562presse@metro-cc.dewww.metro.deKontakt Getnow New GmbH:Getnow New GmbHUnternehmenskommunikationNymphenburger Strasse 7080335 Münchenpresse@getnow.deOriginal-Content von: getnow.de, übermittelt durch news aktuell