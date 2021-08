gesund.de für Käuferschutz ausgezeichnet / Gesundheitsplattform erhält renommiertes Gütesiegel von Trusted Shops

München (ots) - gesund.de, die zentrale Gesundheitsplattform, hat das renommierte Gütesiegel für Käuferschutz von Trusted Shops erhalten. Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Audit durch die Zertifizierungsexperten von Trusted Shops vergab Europas führende Vertrauensmarke im E-Commerce das Zertifikat.Nur Unternehmen, die den anerkannt hohen Qualitätskriterien von Trusted Shops entsprechen, verantwortungsvoll mit Kundendaten umgehen und einen kundennahen Service leisten, werden mit dem Trusted-Shops-Zertifikat ausgezeichnet und dürfen das Siegel auf ihrer Webseite einbinden. Das Trusted-Shops-Gütesiegel steht für kundenorientierten Service, Datenschutz und rechtliche Sicherheit sowie transparente Bestellung. Zudem gewährleistet Trusted Shops Käuferschutz, der den Kauf finanziell absichert, unabhängig von der Zahlungsart. Hinzu kommt persönlicher Support für die Kunden."Bei unserer Marktplatz-Technologie haben wir von Beginn an hohen Wert auf Datenschutz, Sicherheit und Convenience für die Nutzer gelegt. Dass wir das anspruchsvolle Audit durch Shop-Experten und Wirtschaftsjuristen von Trusted Shops noch vor dem Go-live des Marktplatzes erfolgreich durchlaufen haben, zeigt diesen Anspruch und ist eine Bestätigung unserer hohen Standards. Durch das Siegel zeigen wir unseren Nutzern, dass sie auf gesund.de bestens aufgehoben sind", sagt Maximilian Achenbach, Geschäftsführer und zuständig für die Bereiche Product & Tech, Operations, IT und Einkauf.Durch die Zertifizierung kann das Trusted-Shops-Gütesiegel auf dem gesund.de Marktplatz, der in wenigen Wochen an den Start gehen wird, den Nutzern angezeigt werden und sorgt damit für zusätzliche Sicherheit und Vertrauen. 67 Prozent aller Online-Käufer in Deutschland kennen das Siegel von Trusted Shops."Wir sind stolz darauf, dass wir mit der Trusted-Shops-Zertifizierung das wohl renommierteste Gütesiegel für sicheres Einkaufen im Internet erhalten haben. Es steht für höchste Qualität und transportiert ein großes Maß an Vertrauen in unsere zentrale Gesundheitsplattform", ergänzt Maximilian Achenbach.Über gesund.degesund.de bringt als zentrale Gesundheitsplattform die Endverbraucher mit unterschiedlichen Akteuren des Gesundheitswesens wie Vor-Ort-Apotheken, Ärzten und weiteren Heilberuflern zusammen. Unter dem Motto "Gesundheit hat ein Zuhause" schafft gesund.de damit ein einzigartiges Gesundheits-Ökosystem für die Menschen in Deutschland. Für Patienten und die lokalen Leistungserbringer bietet gesund.de Mehrwerte im Rahmen der voranschreitenden Digitalisierung des Gesundheitssystems und der Einführung des E-Rezepts. Die gesund.de App ist seit Mitte Juni in den App-Stores verfügbar. Im zweiten Halbjahr 2021 wird der E-Commerce-Marktplatz im Web folgen. Gesellschafter von gesund.de sind PHOENIX, NOVENTI, Wort & Bild, BD Rowa und Sanacorp. Weitere Infos unter www.gesund.de und gesund-apotheke.de.Pressekontakt:Diane RiedelGfD Gesundheit für Deutschland GmbH & Co. KGMobil: +49 173 376 7858E-Mail: diane.riedel@gesund.dewww.gesund.deOriginal-Content von: gesund.de, übermittelt durch news aktuell