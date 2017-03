Das gespaltene Selbst

--------------------------------------------------------------Dissoziative Störungenhttp://ots.de/TguKW--------------------------------------------------------------München (ots) - Das Gefühl weggetreten zu sein oder neben sich zustehen - fast jeder hat schon einmal solch eine dissoziativeEmpfindung erlebt. Meist als Folge traumatischer Erlebnisse oderpsychisch stark belastender Ereignisse treten dissoziative Störungenals eine Art Schutzmechanismus auf. Die Wahrscheinlichkeit mindestenseinmal im Leben an einer dissoziativen Störung zu erkranken, liegtbei etwa zwei bis vier Prozent und ist vor dem 30. Lebensjahr amhöchsten.Psychoanalytische Konzepte gehen davon aus, dass bei einerDissoziation unerträgliche Erlebnisse aus dem Bewusstsein verdrängtwerden. Darüber hinaus werden Gefühle und Erfahrungen, die nicht indas Selbstbild integrieren werden können, abgespalten. Daher gehendissoziative Symptome oftmals mit anderen psychischen Erkrankungenwie Depressionen, Angststörungen, der PosttraumatischenBelastungsstörung (PTBS), Borderline oder Schizophrenie einher.Schätzungen zufolge haben neunzig Prozent der Personen mit schwerendissoziativen Störungen im Vorfeld traumatische Erfahrungendurchlebt.Die Ausprägung und Art der Symptome variieren dabei ebenso wie dieHäufigkeit der Störungsbilder. Während Gedächtnisverlust undEmpfindungsstörungen sogar in teilweise selbstschädigendes Verhaltenmünden können, ist die dissoziative Amnesie als eine Form derDissoziation relativ verbreitet. Laut Schätzungen trifft sie siebenProzent der Bevölkerung mindestens einmal im Leben. Weitere Typensind die dissoziative Fugue, das Depersonalisations- undDerealisationssyndrom und die dissoziative Identitätsstörung. Einwesentliches Merkmal aller dissoziativen Störungen ist der fehlendeNachweis organischer Ursachen für die Symptome.Dissoziative Störungen werden sehr häufig entweder nicht erkanntoder falsch diagnostiziert, da die Symptome anderen Krankheitsbildernähneln. Daher sind gute Anhaltspunkte das Verhalten des Patienten imGespräch und insbesondere der Bericht über Gedächtnislücken. Dieerste Wahl für eine Behandlungsmethode fällt in der Regel auf diePsychotherapie, die sich stark an der Traumatherapie fürPTBS-Patienten orientiert. Oftmals ist auch eine multimodaleBehandlung sinnvoll, die den Einsatz von Medikamenten und weitereVerfahren wie Bewegungs-, Kunst- oder Musiktherapie miteinschließt.Pressekontakt:Ansprechpartner Presse:Ulrike PropachKommunikationsmanagementTel. 08342 - 91 83 471Fax 08342 - 91 83 473Mobil 0178 - 41 55 391presse@therapie.deAnsprechpartner therapie.de:"pro psychotherapie e.V."Dipl.-Psych. Fritz PropachLandwehrstr. 3580336 MünchenTel. 089 - 72 99 75 36Fax 089 - 72 99 75 38psyche@therapie.dewww.therapie.deOriginal-Content von: pro psychotherapie e.V., übermittelt durch news aktuell