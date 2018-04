Die gesetzliche Pflegeversicherung zahlt mehr, als man denkt / Gelder aus der gesetzlichen Pflegeversicherung werden oft nicht abgerufen

Köln (ots) - Es ist vielen Pflegebedürftigen und deren Angehörigennicht bekannt, welche Kosten die gesetzliche Pflegeversicherung fürdie ambulante Pflege in den eigenen vier Wänden übernimmt. Jörg Veil,Geschäftsführer von Home Instead Seniorenbetreuung Deutschland, gibteinen Überblick.EntlastungsleistungenJedem Pflegebedürftigen ab Pflegegrad 1 stehen 125 Euro pro Monatzur Verfügung. Das Geld kann für Hilfe im Alltag in Anspruch genommenwerden. Dazu zählen beispielsweise gemeinsames Einkaufen und Kochen,Unterstützung im Haushalt oder die Begleitung zum Arzt, einSpaziergang oder gemeinsames Spielen. Dieser Betrag wird nicht barausgezahlt. Wer im vergangenen Jahr die Leistungen nicht in Anspruchgenommen hat, kann diese noch bis Juni 2018 für die Betreuung nutzen.VerhinderungspflegeBis zu 1.612 Euro jährlich stehen Pflegebedürftigen ab Pflegegrad2 für die Entlastung der pflegenden Angehörigen zur Verfügung. Wernoch kein Geld aus der Kurzzeitpflege beansprucht hat, kann diesenBetrag um bis zu 806 Euro aufstocken. Diese Gelder können nicht insfolgende Jahr übertragen werden. Insgesamt unterstützt diePflegekasse also jeden Pflegebedürftigen ab Pflegegrad 2 für dieBetreuung im eigenen Zuhause mit jährlich bis zu knapp 4.000 Euro.Zugelassene Dienstleister, wie beispielsweise von Home Instead,können für Betreuungs- und Entlastungsleistungen eingesetzt werden.Die Betreuungskräfte und Alltagsbegleiter kommen ins Haus und sindbei Bedarf auch im Umgang mit demenziell veränderten Menschengeschult.PflegehilfsmittelBis zu 40 Euro im Monat stellt die Pflegekasse für sogenannte "zumVerbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel" zur Verfügung. Das können zumBeispiel Einmalhandschuhe oder Inkontinenzvorlagen sein. Beinotwendigen Pflegehilfsmitteln, wie zum Beispiel Rollstühlen,Rollatoren oder Pflegebetten, trägt die Pflegekasse die gesamtenKosten.UmbautenFür sogenannte "Wohnumfeld-verbessernde" Maßnahmen, wie zumBeispiel der Einbau eines Treppenliftes, die Türverbreiterung oderauch der Umbau des Bades, stehen pro Projekt bis zu 4.000 Euro undmaximal 16.000 Euro pro Jahr zur Verfügung. Wichtig ist, dass derAntrag vor dem Umbau gestellt wird.PflegeberatungJeder pflegende Angehörige hat einen Anspruch auf eineindividuelle und kostenlose Pflegeberatung. In diesem Gespräch wirdauch geklärt, ob der Pflegegrad noch stimmt oder ob eine andereEinstufung gegeben ist. Dieser Überblick kann eine persönlicheBeratung nicht ersetzen. Die lokalen Teams von Home Insteadinformieren gerne über Leistungen, die die Pflegekasse im Einzelfallübernimmt, und können auch bei der Antragstellung unterstützen. Einkostenloser und unverbindlicher Beratungstermin kann unter Telefon0800 / 80 81 82 5 vereinbart werden. Sein Angebot stellt derBetreuungsdienst Home Instead auf seiner Homepage unterwww.homeinstead.de vor.Home Instead wurde 1994 in den USA gegründet und gehört heute mitüber 1.000 Standorten auf vier Kontinenten zu den größtenPartnersystemen im Seniorenmarkt.Die Alltagsbegleiter von Home Instead ermöglichen, dass hilfs- undpflegebedürftige Menschen ein Leben in ihrer vertrauten Umgebungführen können. Im Jahr 2008 in Köln gestartet, gibt es derzeitbereits über 80 eröffnete Betriebe im gesamten Bundesgebiet.Innerhalb dieses Jahres wird der 100. Standort in Deutschlanderöffnet werden. www.homeinstead.dePressekontakt:Steffen Ritterfokus>pDie Kommunikationsagentur für die PflegewirtschaftReinhardtstraße 3110117 Berlin-MitteT +49 30 2888 6003M +49 160 15 31 796ritter@fokus-p.dewww.fokus-p.deOriginal-Content von: Home Instead, übermittelt durch news aktuell