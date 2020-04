geradeJETZT: immowelt startet kostenfreie Webinar-Reihe mit Praxis-Hilfen für Makler

Nürnberg (ots) -- Hilfreicher Service in der Corona-Krise: Neue Webinar-Reihe von immowelt versorgt Makler mit wichtigen Tipps für die Praxis - Experten geben kostenlose Online-Seminare für Immobilien-Profis - Steuerberater erläutert zum Start aktuelle Liquiditätshilfen und steuerliche Erleichterungen für Maklerimmowelt bietet Maklern einen neuen Service in der Corona-Krise: In kostenlosen, praxisbezogenen Online-Seminaren geben Experten den Immobilienprofis verständlich aufbereitete Informationen und Tipps, wie sie ihr Gewerbe bestmöglich durch die Krise navigieren. Die kostenfreie Webinar-Reihe startet bereits morgen."Die Corona-Pandemie geht leider auch an der Immobilienbranche nicht spurlos vorüber. Etliche Makler haben nun viele Fragen, da sie sich um ihre Zukunft und ihre Mitarbeiter sorgen", sagt Cai-Nicolas Ziegler, CEO der Immowelt AG. "Es ist für uns daher selbstverständlich, dass wir unsere bestehende Schulungsinfrastuktur der immowelt Akademie dafür einsetzen, unsere Kunden auf die Schnelle mit handfesten Informationen zu versorgen."Steuerfachmann gibt wertvolle FinanztippsDen Anfang macht Steuerberater Cliff Einenkel, der Tipps gibt, was es für Makler nun finanziell zu beachten gilt. Er klärt über aktuelle Liquiditätshilfen und steuerliche Erleichterungen auf, erläutert die Möglichkeiten der Kurzarbeit für Mitarbeiter und skizziert die neuen kurzfristigen Förderprogramme.Weitere Informationen zu den Terminen und weiteren Webinar-Themen finden sich unter https://aktion.immowelt.ag/corona-webinare/ . Die Teilnahme ist für immowelt Kunden kostenlos, die Anmeldung erfolgt über die Seite. Teilnehmer brauchen lediglich einen Computer mit Internetzugang.Pressekontakt:Immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.de http://www.twitter.com/immowelthttp://www.facebook.com/immoweltWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/24964/4565047OTS: Immowelt AGOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuell