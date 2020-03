Erfurt (ots) - Für Kinder sind Medienheld*innen beeindruckend. Sie lieben ihre Vorbilder und möchten es ihnen gleichtun. #gemeinsamzuhause können junge und alte Fans von Mascha und Feuerwehrmann Sam an besonderen Mitmach-Aktionen teilnehmen und montags bis freitags - selbstverständlich jederzeit im KiKA-Player - gemeinsam spannende und lustige Abenteuer mit den beiden Held*innen erleben.10 Jahre "Feuerwehrmann Sam" bei KiKAEgal ob Hausbrände, verirrte Schafe, Eisglätte oder Seenot: Feuerwehrmann Sam und sein Team bewahren stets einen kühlen Kopf und greifen beherzt ein, um Gefahr abzuwenden und anderen aus der Not zu helfen. Bereits seit zehn Jahren zeigt KiKA die erfolgreiche Animationsserie "Feuerwehrmann Sam". Dieses Jubiläum wird am Pfingstmontag, dem 1. Juni 2020 bei KiKA, im KiKA-Player und auf kika.de mit vielen Highlights und neuen Folgen gefeiert.Mitmachaktion vom 1. bis 30. April 2020Im Vorfeld des "Feuerwehrmann Sam"-Tages sind die Kinder zu Hause aufgerufen, sich in ihrem Lieblingsfahrzeug der Serie zu zeichnen und ihr Bild an KiKA zu senden. Ob sie mit Jupiter einen Brand löschen, mit Phoenix ein Tier retten oder mit Neptun auf dem Meer unterwegs sind, ist egal: Hauptsache sie sitzen am Steuer. Informationen zum Aufruf, der am 1. April 2020 startet, finden Interessierte auf https://www.kika.de/feuerwehrmann-sam/sendereihe1496.html . Bis zum 30. April 2020 können die selbstgestalteten Bilder hochgeladen werden. Unter allen Teilnehmenden verlost KiKA dreimal ein unvergessliches "Feuerwehrmann Sam"-Erlebnis und Fanpakete. Die Gewinner*innen werden am "Feuerwehrmann Sam"-Tag auf kika.de bekanntgegeben, außerdem fahren drei der eingereichten Fahrzeuge animiert durchs Programm.Online-Voting für "Maschas Hitparade" (KiKA) bis 5. April 2020Mascha singt zu jeder Gelegenheit. Ihre ansteckend fröhlichen Lieder sind nicht nur für Fans der Serie "Mascha und der Bär" (KiKA) zu echten Ohrwürmern geworden. Deshalb kann man noch bis 5. April auf https://www.kika.de/mascha-und-der-baer/hitparade/hitparade100.html den eigenen Lieblingstitel wählen. Welche zehn Songs es in "Maschas Hitparade" (KiKA) schaffen, präsentiert "KiKA-Baumhaus"-Moderator Juri Tetzlaff am 12. April um 18:20 Uhr.Weitere Informationen und Fotos finden Sie in der KiKA-Presselounge unter https://kika-presse.de .Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6535/4560104OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDFOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell