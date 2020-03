gemeinsamzuhause: Die Welt vom Kinderzimmer aus entdecken / Umfangreiches Online-Angebot auf kika.de und im KiKA-Player (FOTO)

Erfurt (ots) - KiKA bietet unter #gemeinsamzuhause auf allen Plattformen umfangreiche Angebote für eine sinnvolle Beschäftigung zu Hause. Täglich gibt es auf https://www.kika.de/gemeinsam-zuhause/gemeinsam-zuhause-102.html und im KiKA-Player Neues zu entdecken: Spiele, Rätsel, Bastel- und DIY-Anleitungen, Wissenswertes und natürlich sind Lieblingsserien und -filme sowie Dokumentationen und Wissensformate gebündelt bereitgestellt.#Gemeinsam - besser.wissenKinder haben großen Spaß daran, Neues zu entdecken und die Welt zu verstehen. Mit hochwertigen Magazinen, spannenden Dokumentationen, mitreißenden Quizformaten liefert KiKA auf kika.de und im KiKA-Player Aha-Momente und Antworten auf 'Wieso?', 'Weshalb?' und 'Warum?'. Wissenshäppchen für Zwischendurch bietet das Geschichtsformat "Triff..." (KiKA) mit kurzen animierten Clips zu berühmten Wissenschaftlerinnen.#Gemeinsam in die Welt schauenEinen Blick über den Tellerrand ermöglichen die Dokumentations-Reihen "Schau in meine Welt" (hr/KiKA/MDR/SWR/rbb/Radio Bremen) und "stark!" (ZDF), in denen außergewöhnliche Protagonist*innen aus der ganzen Welt ihre Geschichte erzählen. Gebündelt auf https://www.kika.de/gemeinsam-zuhause/best-off-schau-in-meine-welt-100.html können Zuschauer*innen neue Lebenswelten entdecken. Das bringt die Welt näher zusammen und macht sie erlebbar.#Gemeinsam spielen, basteln und ausprobierenAuf kika.de finden Nutzer*innen abwechslungsreiche Spiele, Experimente, Bastelvorlagen und DIY-Ideen: Mit "Annedroids" (KiKA) kann man zum Beispiel spielerisch Grundlagen des Programmierens lernen, gemeinsam mit den Erfinderkindern "Bitz & Bob" (KiKA) Experimente zu Hause nachmachen und mit Jess und Ben von "KiKA LIVE" (KiKA) Knetseife herstellen.#gemeinsamzuhause bietet Orientierung in dieser besonderen Situation für Kinder aller Altersgruppen und Eltern. Auf allen Plattformen informiert und unterhält KiKA während der Corona-Krise. Alle Informationen zu #gemeinsamzuhause finden Sie in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de. (https://kika-presse.de)Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6535/4557949OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDFOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell