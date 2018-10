gemeinsamgegenkrebs - Krebsbekämpfung ist Teamwork / Kleine Gesten - große Wirkung: Bristol-Myers Squibb zeigt den facettenreichen Kampf gegen Krebs (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Bristol-Myers":

München (ots) -Krebsbekämpfung ist Teamwork. Das zeigt sich auch auf demJahreskongress der European Society For Medical Oncology (ESMO) inMünchen. Dort tauschen sich vom 19. - 23. Oktober medizinischeExperten über neue Perspektiven in der Onkologie aus. Sie sind einwichtiger Teil im Kampf gegen Krebs, zu dem aber noch viele weitereMitstreiter gehören. Ob Familie, Freunde oder Kollegen, jeder hateine wichtige Rolle: Rat geben, aufmuntern oder eine Schulter zumAnlehnen bieten - schon kleine Gesten können eine große Wirkunghaben. So bilden Patienten und ihr Immunsystem, ihre Familien,Freunde, Ärzte und die Forschung gemeinsam eine kraftvolle Waffe imKampf gegen Krebs. Und genau das zeigt das forschendePharmaunternehmen Bristol-Myers Squibb in seiner aktuellen Kampagne#gemeinsamgegenkrebs.Im Mittelpunkt steht eine zentrale Frage:Wer oder was bist Du im Kampf gegen Krebs?Der Fels in der Brandung? Das offene Ohr? Wer selbst Mitstreiterim Kampf gegen Krebs ist, kann darauf antworten. Auf www.bms.com/destehen unter anderem Social Media Badges zur Auswahl, die mit demHashtag #gemeinsamgegenkrebs geteilt werden können.Als forschendes Pharmaunternehmen ist die Aufgabe vonBristol-Myers Squibb in erster Linie, innovative Therapien zuentwickeln. Gleichzeitig engagiert sich das Unternehmen dafür, dieVersorgung von Menschen mit Krebs insgesamt zu verbessern. Dafürbraucht es den Einsatz vieler Menschen aus unterschiedlichstenBereichen."Mit unserer Kampagne möchten wir auf den facettenreichenEinsatz der vielen Akteure im Kampf gegen Krebs aufmerksam machen.Wir wollen dazu motivieren, nicht nachzulassen, egal welche Rolle siepersönlich einnehmen. Denn unser gemeinsames Ziel ist es, fürmöglichst viele Krebspatienten eine Chance auf Heilung zu erreichen",so Dr. Holger Krönig, Medical Director Oncology bei Bristol-MyersSquibb.Begonnen hat #gemeinsamgegenkrebs im Februar 2018: Damals hatBristol-Myers Squibb eine über zwei Meter große "Krebszelle" mittenim Berliner Hauptbahnhof platziert. Mehr als 10.000 Menschen habendie überdimensionale Krebszelle innerhalb von für Tagen zu einemwinzigen Rest schrumpfen lassen. "Jetzt wollen wir ein weiteresbundesweites Zeichen für die Kraft des gemeinsamen Engagements gegenKrebs setzen", betont Dr. Jörg Schulze, Business Unit DirectorOncology bei Bristol-Myers Squibb.Bristol-Myers Squibb ist Vorreiter in der Immunonkologie undwidmet sich als forschendes Pharmaunternehmen seit mehr als 50 Jahrender Aufgabe, innovative Therapien gegen Krebs zu entwickeln. DieFortschritte in der Krebsmedizin in den vergangenen Jahren warengroß. Ein Leben, eine Perspektive mit Krebs ist heute dank modernerTherapien wie der Immunonkologie zunehmend möglich.Weiterführende Informationen unter www.bms.com/de undwww.krebs.de.Kontakt:Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaAIna Fürholzer / Eszter ViraghArnulfstraße 2980636 MünchenTel.: 089 / 12 142 - 304Mail: pa-germany@bms.comOriginal-Content von: Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell