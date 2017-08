Unterföhring (ots) -24. August 2017. Diese Familie kann nur mit Superlativenbeschrieben werden: Keiner ist frecher, gelber und kultiger als "DieSimpsons"! Am Dienstag, 29. August 2017, starten Homer und Co. in dieunfassbare 28. Staffel auf ProSieben. Darin sorgt die neueHalloween-Folge (19.9.) nicht nur inhaltlich für Gänsehaut, denn sieist auch noch die 600. Episode der Chaos-Familie! Außerdem machen einTrip nach Kuba, eine unerwartete Vaterschaft und die Rückkehr desbeliebten Spider-Schweins die Staffel perfekt.© 2016-2017 Fox and its related entities. All rights reserved.Hintergrund: Der Rekord als am längsten laufende fiktionaleTV-Serie ist für "Die Simpsons" bereits zum Greifen nah: Nur dieWestern-Serie "Rauchende Colts" (635 Episoden) gilt es noch zuschlagen. Durch die bereits angekündigte 29. und 30. Staffel werden"Die Simpsons" auch diese Hürde nehmen und es danach auf vorläufig662 Folgen bringen. Ein Ende ist noch nicht in Sicht."Die Simpsons" - Start der 28. Staffel am Comedy-Dienstag, 29.August 2017, um 20:15 Uhr auf ProSieben.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nadja SchlüterKommunikation/PR Fiction Medienallee 7, D-85774 Unterföhring Tel. +49(89) 9507-7281 Nadja.Schlueter@ProSiebenSat1.comwww.ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell