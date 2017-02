Der geisterhafte Comedy-Abend bei RTL II (FOTO)

München (ots) -Sendetermin: Freitag, 24. Februar ab 20:15 Uhr bei RTL IIRTL II lädt am Freitagabend zur großen Geisterjagd für die ganzeFamilie ein. Los geht's mit dem Kultfilm "Ghostbusters - DieGeisterjäger", gefolgt von der großartigen Fortsetzung "Ghostbusters2". Und zum krönenden Abschluss statten wir der "Geistervilla" einenBesuch ab."Ghostbusters - Die Geisterjäger" USA 1984. Regie: Ivan ReitmanDie drei an der Universität gescheiterten Parapsychologen PeterVenkman (Bill Murray), Ray Stantz (Dan Aykroyd) und Egon Spengler(Harold Ramis) machen sich als Geisterjäger in New Yorkselbstständig. Ihr Geschäft läuft gut, bis sie herausfinden, dasseine uralte sumerische Gottheit versucht, die Menschheit zuvernichten..."Ghostbusters 2" USA 1989. Regie: Ivan ReitmanDie Ghostbusters Peter, Ray, Egon und Winston müssen sich Vigo,einem bösen Fürsten der Frühen Neuzeit, stellen. Er wurde einst inein Bild verbannt und droht nun auf die Erde zurückzukommen."Die Geistervilla" (OT: The Haunted Mansion) USA 2003. Regie: RobMinkoffDer Makler Jim Evers (Eddie Murphy) und seine Familie besucheneine zum Verkauf stehende alte Villa, in der unheimliche Dingevorgehen sollen. Jim lässt sich von den Gruselgeschichten nichtabschrecken. Doch dann findet er heraus, dass in dem alten Gemäuertatsächlich Geister ihr Unwesen treiben, die es besonders auf seineFrau Sara abgesehen haben...Sendetermine am Freitag, 24. Februar:20:15 Uhr "Ghostbusters - Die Geisterjäger"22:25 Uhr "Ghostbusters 2"00:30 Uhr "Die Geistervilla"Pressekontakt:RTL II KommunikationFrank Nette089 - 64185 6503frank.nette@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell