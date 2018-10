"Die geilste Showtreppe der Welt": "Die Martina Hill Show" startet am 26. Oktober 2018 in SAT.1 (FOTO)

Unterföhring (ots) -The Show must laugh on! Die "Queen of Comedy" meldet sich in SAT.1mit ihrer ersten eigenen Studio-Show zurück. In "Die Martina HillShow" stellt die "Knallerfrau" ihr Talent auf der großen Showbühnevor Publikum unter Beweis - und das mit ganz viel Witz und Glamour.Martina Hill: "Es wird laut, bunt und lustig - mit der geilstenShowtreppe der Welt. Ich werde im Abendkleid tanzend die Showtreppeherunterkommen. Zumindest werde ich es versuchen. Das Auge lachtschließlich mit."Neben Tanz, Gesang und Live-Sketchen im Studio schlüpft MartinaHill für ihre neue Show in die ein oder andere Parodie und"Knallerfrauen"-Fans kommen ebenfalls voll auf ihre Kosten. MartinaHill verrät: "Man darf sich auf neue Figuren und Rubriken wie'Rebecca und Larissa on tour' freuen. Doch ich verlasse hier und daauch mal die reale Welt. Es wird eine ziemlich bunte Mischung, einerichtige Knaller-Show!""Die Martina Hill Show" - acht Folgen, ab 26. Oktober 2018freitags um 23.15 Uhr in SAT.1Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentJulia BauerTel. +49 [89] 9507-1184Julia.Bauer@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Tabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell