Die geheimnisvolle Unterwasserstadt Atlantis - bald Realität? SEA LIFE Deutschland zeigt in allen acht Standorten, was der Klimawandel für die Weltmeere bedeutet (AUDIO)

Hamburg (ots) -MANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:Viele haben es gesucht, keiner hat es je gefunden: das versunkeneInselreich von Atlantis. Eine ehemals prachtvolle Stadt, die vomeinen auf den anderen Tag im Meer verschwunden ist. Und das ist nureine von vielen mysteriösen Geschichten rund um die Weltmeere. Abmorgen (28.09.) dreht sich im SEA LIFE bei den Eventwochen "Mythender Meere - entdecke die Geheimnisse der Unterwasserwelt" alles umdie Rätsel der Meere. Angefangen vom sagenumwobenen Urhai Megadolonbis hin zur gefährlichen Seewespe, erfahren die Besucher alles rundum die außergewöhnlichsten Meeresbewohner, die bereits vor Millionenvon Jahren lebten oder heute die Menschen faszinieren. DieUnterwasserwelt ist einfach ein einzigartiger Ort, besonders für SEALIFE-Aquaristin Cathrin Pawlak:O-Ton Cathrin PawlakIch glaube für mich ist sie fast noch ein bisschen faszinierender,weil man jeden Tag etwas anderes sieht. Also ein Besucher läufteinmal durch, sieht sie natürlich, freut sich darüber und wenn mandas zweite Mal durchläuft, sieht man noch etwas anderes. Und ich sehejeden Tag wieder etwas anderes, der Fisch verhält sich anders, wie amTag davor. Ich finde sie immer noch total faszinierend, dieUnterwasserwelt. (0:20)So faszinierend die Unterwasserwelt ist, so schützenswert ist sieauch. Denn die Geschichte von Atlantis ist längst kein Mythos mehr,sondern vielleicht schon bald Realität. Denn das Wasser steigt undsteigt und steigt. Durch den Klimawandel könnte der Meeresspiegelbereits im Jahr 2100 doppelt so hoch liegen wie bisher vermutet. SEALIFE engagiert sich weltweit mit einem eigenen Umweltprogramm undverschiedenen Projekten für den Schutz des Lebensraumes Wasser undseiner Bewohner. Denn für die hat der Klimawandel besondersverheerende Folgen, erklärt Aquaristin Cathrin Pawlak:O-Ton Cathrin PawlakGanz einfach, die werden irgendwann sterben. Die sind an ihrenLebensraum angepasst, die brauchen eine bestimmte Wohlfühltemperatur.Das ist nicht so wie bei uns Menschen, die ihre Temperatur immer mehroder weniger gleich haben. Egal ob es draußen zehn Grad oder 50 Gradhat. Wir haben unsere Körpertemperatur von 36-37 Grad. Das ist beimFisch leider nicht so. Wenn der in Wasser mit 12 Grad lebt, dann istseine Körpertemperatur auch 12 Grad. Wenn die Wassertemperatur dannplötzlich ansteigt und irgendwann einmal 20 Grad hat, dann ist dasso, wie wenn wir eine Grippe bekommen, dann fühlen wir uns auchschlapp. So wäre das bei einem Tier dann eben auch. Nur wir könnenetwas dagegen tun, der Fisch leider nicht. (0:36)Der Klimawandel wird die größte Ursache für das Artensterben im21. Jahrhundert werden. Steigt die globale Erwärmung um mehrere Grad,könnten bereits bis zum Jahr 2050 über eine Million Arten für immerverschwinden. Das liegt unter anderem auch daran, dass dieLebensräume und Pflanzen, an die sich die Meeresbewohner über dieEvolution hinweg angepasst haben, durch den steigenden Meeresspiegelzerstört werden:O-Ton Cathrin PawlakWenn ein Tier ein ganz besonderes Biotop hat, wo das Klima stimmt,wo die Luftfeuchtigkeit stimmen muss, die Temperatur stimmen muss,die Lufttemperatur stimmen muss, das kann es halt nicht einfachseinen Lebensraum oder sein Biotop verlassen. Deswegen hat es sichdamals dort angesiedelt. Wir reden ja meistens auch davon, dass esSalzwasser ist. Damit entsteht eine Salzkruste, was für vielePflanzen sehr gefährlich ist, die damit nicht umgehen können, weilder Osmose-Haushalt ein ganz anderer ist. Die werden verdrängt,müssten sich dann einen neuen Lebensraum suchen, was dann relativschwer ist, weil sie wirklich für den Lebensraum angepasst sind, wosie wachsen. Deswegen wachsen sie ja dort und nicht irgendwo anders.(0:37)Bereits in der Vergangenheit sind aufgrund von Klimawandel,Wetterphänomenen und Futterknappheit Tierarten komplett ausgestorben.Ein Beispiel dafür ist der Megalodon. Fossilberichten zufolge lebtedieser Riesen-Hai vor ungefähr 2,6 Millionen Jahren. Verglichen zuden uns heute bekannten Hai-Arten, war der Megalodon mit einergeschätzten Länge von 16 bis 20 Metern ein wahrer Riese, so CathrinPawlak:O-Ton Cathrin PawlakUm sich das einmal vorzustellen: Sein Gebiss war so groß, dass einSmart reingepasst hätte. Ein ausgewachsener Mensch konnte ohneProbleme drin stehen. Also ich bin 1,77 Meter groß und ich hätteproblemlos da drin eine Vorwärtsrolle machen können, ohne dass miretwas passiert wäre. Was wohl auch ein Grund ist, warum die Menschendamals nicht die Beute für den Hai gewesen sind, weil wir einfach zuklein waren. Da sieht man einmal, wie viel er fressen musste, damiter satt geworden ist. Und allein so ein Zahn hat eine Größe von 20Zentimetern gehabt. Das weiß man, weil man davon Versteinerungengefunden hat. (0:32)Nachbildungen davon können jetzt im SEA LIFE bestaunt werden. Undnicht nur das: Um besser verstehen zu können, wie gigantisch derMegalodon tatsächlich war, können die Besucher die fossilen Zähne desUr-Hais auch mit denen des weißen Hais vergleichen. Die beidenkleinen Meeresforscherinnen Miriam und Julia haben den Hai-Gebissenschon einmal auf den Zahn gefühlt:O-Ton Miriam und JuliaMiriam: Also, er ist ein bisschen hubbelig und ein bisschen größerals meine Hand. Julia: Ich finde, der von dem weißen Hai ist schönglatt und wie ein Herz geformt und spitz. (0:16 )Da kommen nicht nur die beiden Mädels ins Staunen. Auch ihrePatentante Maike, die die beiden auf ihrer Entdeckungstour begleitethat, ist begeistert und hat noch jede Menge über die mystischenMeeresbewohner gelernt:O-Ton Patentante MaikeIch bin gerade mit meinem Patenkindern hier gewesen und es warwirklich super. Sie konnten den Megalodon-Zahn begutachten, imVergleich zu Hai-Zähnen, wie groß so ein Urzeit-Hai gewesen seinmuss. Darüber hinaus haben wir ganz faszinierende Tierekennengelernt. Zum Beispiel die Seewespe, die tatsächlich mehrMenschen tötet als ein weißer Hai. Das war mir nicht bewusst. Ichhatte mehr Angst vor Haien als vor einer Qualle. (0:25)Abmoderation:Geheimnisvolle Unterwasserwelten und die Mythen der Meere gibt esnoch bis Ende November in allen acht SEA LIFE-Standorten. Klein undGroß erfahren hier alles über den Klimawandel und die Folgen für dieMeere und deren Bewohner. 